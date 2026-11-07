خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 16ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۲:۴۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 16ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 16ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی تکرار آخر هفته های پر حادثه در آذربایجان غربی/مصدومیت ٢٥ نفر در سوانح جاده ای خبر بعدی Kurdpress News Agency Headlines for 7 November
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