مدارس کردستان روز شنبه ۱۶ آبان تعطیل شد

سرویس کردستان ـ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان از تعطیلی مدارس تمامی مقاطع تحصیلی استان در روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به دنبال صدور هشدار قرمز هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب خبر داد.

به گزارش کرد پرس، تحسین عزیزی اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار قرمز هواشناسی و پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی در استان، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی کردستان روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه تعطیل خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم با تصویب شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و با هدف حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان و معلمان و پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و وقوع سیلاب اتخاذ شده است.

عزیزی تأکید کرد: تعطیلی مدارس در راستای کاهش مخاطرات ناشی از شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و صیانت از سلامت شهروندان انجام شده است.