مسرور بارزانی خواستار مشارکت سایر نمایندگان در جلسات پارلمان شد

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، انتخاب رئیس، نایب‌رئیس و دبیر پارلمان اقلیم کردستان در دوره ششم را تبریک گفت و از سایر نمایندگان خواست با حضور در جلسات آتی پارلمان، به انجام وظایف ملی، قانونی و اخلاقی خود عمل کنند.

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی در بیانیه‌ای ضمن تبریک به رئیس منتخب دوره ششم پارلمان کردستان و نایب‌رئیس و دبیر پارلمان، از نمایندگان میهن‌پرست، مبارز، شجاع و دلسوز اقلیم کردستان برای تلاش در راستای حفظ مشروعیت و فعال‌سازی پارلمان قدردانی کرد.

وی تصمیم امروز نمایندگان را وفاداری به خون شهدا و خواست رأی‌دهندگان دانست و تأکید کرد این اقدام به معنای پیروزی اراده مردم کردستان است.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان همچنین فعال‌سازی پارلمان را نشانه پایبندی و اصرار بر اجرای روند دموکراتیک توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد سایر نمایندگان نیز در روزهای آینده در جلسات پارلمان حضور یابند و وظایف ملی، قانونی و اخلاقی خود را انجام دهند. بارزانی در پایان از تمامی جریان‌ها و احزاب سیاسی خواست با در نظر گرفتن منافع ملی، برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و حفظ دستاوردهای قانون اساسی اقلیم کردستان همکاری کنند.