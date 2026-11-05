مسرور بارزانی خواستار مشارکت سایر نمایندگان در جلسات پارلمان شد
به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی در بیانیهای ضمن تبریک به رئیس منتخب دوره ششم پارلمان کردستان و نایبرئیس و دبیر پارلمان، از نمایندگان میهنپرست، مبارز، شجاع و دلسوز اقلیم کردستان برای تلاش در راستای حفظ مشروعیت و فعالسازی پارلمان قدردانی کرد.
وی تصمیم امروز نمایندگان را وفاداری به خون شهدا و خواست رأیدهندگان دانست و تأکید کرد این اقدام به معنای پیروزی اراده مردم کردستان است.
نخستوزیر اقلیم کردستان همچنین فعالسازی پارلمان را نشانه پایبندی و اصرار بر اجرای روند دموکراتیک توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد سایر نمایندگان نیز در روزهای آینده در جلسات پارلمان حضور یابند و وظایف ملی، قانونی و اخلاقی خود را انجام دهند. بارزانی در پایان از تمامی جریانها و احزاب سیاسی خواست با در نظر گرفتن منافع ملی، برای خدمترسانی بهتر به مردم و حفظ دستاوردهای قانون اساسی اقلیم کردستان همکاری کنند.
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