به گزارش کردپرس، بر اساس فهرست منتشرشده از نمایندگان حاضر در نشست پارلمان کردستان، ۵۲ نماینده از فراکسیون‌های مختلف در این جلسه شرکت کردند.

ترکیب نمایندگان حاضر به تفکیک فراکسیون‌ها به شرح زیر است: حزب دموکرات کردستان: ۳۹ نماینده اتحادیه میهنی کردستان: ۳ نماینده؛ نیشتمان ناوپردانی، هردی صلاح و محمد فیصل نسل نو: ۳ نماینده؛ داریوش علی، شوان سعید و خالد محمد جنبش موضع میهنی: ۲ نماینده؛ سارا محسن و سازگار فایق جبهه خلق: یک نماینده؛ آلا برزنجی فراکسیون سوسیالیست: یک نماینده؛ ریبین محمد حاجی محمود فراکسیون ترکمان: یک نماینده؛ مونا قهوه‌چی فراکسیون کلدانی، سریانی و آشوری: ۲ نماینده؛ رامی نوری و جیمس داود در مجموع، ۱۳ نماینده از فراکسیون‌های غیر از حزب دموکرات در این نشست حضور داشتند. پارلمان اقلیم کردستان پس از حدود دو سال وقفه و ناتوانی در تکمیل روند انتخاب هیئت‌رئیسه، سرانجام چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶ با حضور ۵۲ نماینده تشکیل جلسه داد و حدنصاب قانونی لازم برای برگزاری نشست را به دست آورد. این نشست در حالی برگزار شد که شماری از احزاب و فراکسیون‌های سیاسی اقلیم کردستان، از جمله اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو، با برگزاری آن مخالفت کرده و تصمیم به تحریم جلسه گرفته بودند. اتحادیه میهنی این نشست را غیرقانونی و مغایر با اصول مشارکت واقعی و توافق ملی دانسته و از سایر جریان‌های سیاسی نیز خواسته بود در آن شرکت نکنند.

جنبش نسل نو نیز در کنار اتحادیه میهنی از حضور در نشست خودداری کرد. علاوه بر این، جنبش موضع میهنی، اتحاد اسلامی کردستان و جماعت عدالت نیز مخالفت خود را با حضور در این نشست اعلام کرده بودند. جنبش موضع میهنی اعلام کرد دو نماینده این جریان، سارا محسن و سازگار فایق، به دلیل حضور در جلسه برخلاف موضع حزب، از عضویت در آن اخراج شده‌اند. با وجود تحریم این احزاب، شماری از نمایندگان برخلاف موضع فراکسیون‌های خود در جلسه شرکت کردند و حضور آنان باعث شد تعداد حاضران از حدنصاب ۵۱ نماینده عبور کند.

در نهایت، ۵۲ نماینده در نشست حضور یافتند و روند انتخاب رئیس، نایب‌رئیس و منشی پارلمان انجام شد.