امام جمعه مهاباد: ١٣ آبان نماد تثبیت اقتدار ملی و ایستادگی در برابر دشمنان است

به گزارش کردپرس از ایرنا؛ ماموستا عبدالسلام امامی در آیین گرامی داشت سالروز ۱۳ آبان اظهار کرد: ملت ایران در حالی این روز را گرامی می‌دارد که برای حفظ استقلال، آزادی و ایستادگی در برابر دشمنان، شهدای بسیاری تقدیم کرده و در راس آنان رهبر شهید انقلاب قرار دارد.

وی افزود: ۱۳ آبان یادآور روحیه استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است و این مناسبت فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های شهدا و تجدید پیمان با مسیر آنان به شمار می‌رود.

امام جمعه مهاباد با بیان اینکه استقلال و عزت ملت‌ها بدون ایستادگی در برابر زورگویی قدرت‌های بزرگ به دست نمی‌آید، گفت: تجربه جمهوری اسلامی و تحولات سیاسی جهان نشان داده است که مقاومت در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان، راه حفظ استقلال کشورهاست و تسلیم شدن در برابر خواسته‌های زورگویان نه‌تنها مشکلات را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های بیشتری به ملت‌ها تحمیل کند.

ماموستا امامی با تاکید بر اینکه مبارزه با استکبار جهانی تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، ادامه داد: این مبارزه در جبهه‌های مختلف از جمله حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جریان دارد و برای حفظ استقلال و اقتدار کشور باید در همه این عرصه‌ها هوشیار و مقاوم بود.

امام جمعه مهاباد با قدردانی از ملت ایران برای ایستادگی در برابر فشارهای خارجی گفت: مردم ایران با روحیه مقاومت و پشتیبانی از کشور نشان داده‌اند که در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی نیز می‌توان ایستادگی کرد و اجازه نداد زورگویی و زیاده‌خواهی دیگران سرنوشت یک ملت را تعیین کند.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از استقلال و امنیت کشور افزود: ملت ایران با همراهی و پشتیبانی از نیروهای مسلح در برابر قدرت‌های جهانی مقاومت کرده و نشان داده است که هیچ گاه تسلیم بدون قید و شرط در برابر دشمنان را نمی‌پذیرد.

ماموستا امامی خاطرنشان کرد: در صفحات آینده تاریخ ثبت خواهد شد که مردم ایران چگونه در کنار نیروهای مسلح در برابر فشارها و تهدیدهای قدرت‌های جهانی ایستادگی کردند و از استقلال و عزت کشور خود دفاع کردند.

وی تاکید کرد: نهضت مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی همچنان ادامه دارد و نیروهای مسلح کشور برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران و پاسخ به هرگونه تهدید و زیاده‌خواهی دشمنان آمادگی دارند.

به گزارش کردپرس، ۱۳ آبان در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.

امروز در سایر شهرهای استان آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور راهپیمایی ١٣ آبان برگزار شد/.