خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای14آبان خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۵:۲۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای14آبان خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای14 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی مسرور بارزانی خواستار مشارکت سایر نمایندگان در جلسات پارلمان شد خبر بعدی رگبار باران و رعد و برق/دمای آذربایجان غربی تا ١٢ درجه سانتی گراد کاهش می یابد
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