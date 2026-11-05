با اعلام کناره‌گیری سه نماینده اتحادیه میهنی کردستان از این حزب، شمار نمایندگان این حزب در حوزه انتخابیه اربیل به نصف کاهش یافت.

به گزارش کردپرس، این سه نماینده در جریان نشست روز چهارشنبه ۴ نوامبر پارلمان کردستان، کناره‌گیری خود از اتحادیه میهنی را اعلام کردند و در نشست پارلمان حضور یافتند.

بر اساس گزارش دراو میدیا، اتحادیه میهنی در انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان که ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، در حوزه انتخابیه اربیل ۶ کرسی به دست آورده بود. سه نماینده‌ای که از اتحادیه میهنی کناره‌گیری کرده‌اند عبارت‌اند از: محمد فیصل با ۹ هزار و ۷۳۳ رأی هردی صلاح با ۵ هزار و ۴۱۱ رأی نیشتمان ناوپردانی با هزار و ۸۱۹ رأی مجموع آرای این سه نماینده ۱۶ هزار و ۹۶۳ رأی اعلام شده است.

بر این اساس، از مجموع ۶ نماینده اتحادیه میهنی در حوزه انتخابیه اربیل، سه نفر از این حزب کناره‌گیری کرده‌اند و سه نماینده دیگر همچنان عضو آن هستند.