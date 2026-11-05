به گزارش کردپرس؛ شعر ابن اثر از سروده های ناصر امینازاده است و هنرمندانی مانند؛ توحید وحید نوازنده کمانچه، حسن اکبریان نوازنده ویولن و ویولن آلتو، کریم قربانی نوازنده ویولنسل، محمدرضا چراغعلی نوازنده پیانو در خلق این اثر همکاری کرده اند.

این اثر توسط موسسه بهار نارنج در تورنتو کانادا منتشر شده است.

شهرام ناظری در تازه ترین فعالیت هنری خود قرار است به زودی با همراهی کیخسرو پورناظری یک تور جهانی برگزار کند. این تور موسیقایی از کشور کانادا آغاز می شود.