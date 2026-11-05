سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه، با تأکيد بر کاهش زمان توقف کامیون‌ها و تسهیل ورود کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی در پایانه‌های مرزی استان، گفت: ساعات فعالیت پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه پس از هماهنگی با طرف عراقی افزایش می‌یابد.

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در جلسه ساماندهی تجارت مرزی با اشاره به شرایط کشور و مشکلات ایجادشده برای فعالیت مستمر در برخی مسیرها و مرزها، اظهار کرد: مرزهای زمینی استان کرمانشاه باید بتوانند نقش بیشتری در پشتیبانی از اقتصاد کشور و تداوم صادرات و واردات ایفا کنند و هدف از بهره‌گیری از ظرفیت مرزهای کرمانشاه، تنها توسعه تجارت استان نیست؛ این ظرفیت باید در خدمت اقتصاد و مردم سراسر کشور قرار گیرد و فعال‌تر شدن مرزهای زمینی نیز از رویکردهای دولت و سیاست‌های رئیس‌جمهور است.

وی کاهش ماندگاری کامیون‌ها در مرز را از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: باید تا حد امکان شرایط حمل یکسره فراهم شود و در غیر این صورت نیز عبور کامیون‌ها با کمترین توقف انجام گیرد زیرا هر روز توقف، برای رانندگان، تجار و بازرگانان هزینه ایجاد می‌کند و در نهایت هزینه آن به مردم منتقل می‌شود و براین اساس تسهیل و تسریع ورود کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، نیز باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد.

حبیبی با قدردانی از رویکرد همکاری دستگاه‌های حاضر در مرز برای رونق تجارت مرزی گفت: شرح وظایف دستگاه‌ها مشخص است و هر مجموعه باید مسئولیت خود را انجام دهد و گمرک باید هماهنگ‌کننده امور مربوط به وظایف خود در مرز باشد و در قبال آن پاسخگو باشد؛ در عین حال، ایفای این مسئولیت به نیروی آموزش‌دیده، گارد حفاظت و امکانات لازم برای برقراری نظم نیاز دارد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: اجرای تقسیم کار جدید در مرزها منوط به ارزیابی و اعلام آمادگی گمرک است و مدیران مربوط باید پس از بررسی توان نیروی انسانی و امکانات موجود و هماهنگی با سازمان مرکزی گمرک، نتیجه را ظرف چند روز آینده اعلام کنند.

وی افزود: در صورت اعلام آمادگی گمرک، تقسیم کار پیشنهادی بر مبنای نظارت گمرک بر ورود و خروج کالا به مدت یک ماه به‌صورت آزمایشی اجرا و سپس ارزیابی می‌شود؛ اگر نتیجه مطلوب باشد، ادامه می‌یابد و نباید در شرایط کنونی تغییری ایجاد کنیم که به جای تسهیل کار، فعالیت مرزها را با مشکل بیشتری روبه‌رو کند و همکاری مرزبانی و سایر دستگاه‌ها با گمرک نیز باید در چارچوب وظایف مشخص ادامه یابد.

حبیبی افزایش ساعات فعالیت مرزها و پایانه‌ها را از مطالبات رانندگان، تجار و بازرگانان عنوان کرد و گفت: فعالیت شبانه‌روزی مرز پرویزخان، که دومین مرز ترانزیتی کشور است، موجب شده کامیون‌ها در این مرز معطل نمانند و مسیر خود را ادامه دهند و براین اساس ساعات کار مرزهای شوشمی، شیخ‌صله، خسروی و سومار افزایش خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه خواستار فعال‌سازی نوبت‌دهی الکترونیکی در هر پنج مرز استان با پیگیری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شد و گفت: در پایانه‌ها باید فضای مناسبی برای استقرار مرزبانی، متناسب با مسئولیت آن در نقطه صفر مرزی، پیش‌بینی شود و راه‌اندازی سامانه‌های پلاک‌خوان در پرویزخان و خسروی نیز باید پیگیری شود.

وی درباره استقرار دستگاه ایکس‌ری کامیونی در خسروی تصریح کرد: فرمانداری و دستگاه‌های مربوط تا پایان ماه مکان مناسبی را برای نصب دستگاه تعیین و در اختیار گمرک قرار دهند تا گمرک برای نصب آن اقدام کند و در انتخاب محل باید طرح جامع مرز نیز تا حد امکان لحاظ شود، اما اجرای کار نباید به دلیل انتظار برای طرح جامع به تأخیر بیفتد.

حبیبی دستور رسیدگی به روشنایی مرز شوشمی را نیز صادر کرد و گفت: تأمین روشنایی این مرز، از جمله از طریق برج نوری، باید در دستور کار قرار گیر پد و بررسی لازم برای بهبود شرایط تردد در مرز شیخ‌صله نیز با همکاری راهداری و مرزبانی اجرایی شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده از سوی فرمانده مرزبانی درباره رونق ورود و خروج کالا در مرزها گفت: سازوکار اجرایی این موضوع باید برای همه مرزهای استان، از شوشمی و شیخ‌صله تا پرویزخان، خسروی و سومار، ظرف چند روز کاری تهیه شود و دستگاه‌های مسئول با حضور نماینده مرزبانی و فرمانداران شهرستان‌های مرزی، برنامه اجرای آن را تدوین کنند.