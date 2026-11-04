پایان مأموریت پویا طالب نیا در میراث فرهنگی کردستان؛ میراثی از تلاش برای صیانت و معرفی هویت تاریخی

سرویس کردستان - پویا طالب نیا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، با ارائه استعفای خود به مأموریت مدیریتی اش در این مجموعه پایان داد؛ مدیری که در دوران فعالیت حرفه ای خود، تجربه های ارزشمندی در حوزه باستان شناسی، ثبت آثار تاریخی و معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشگری کشور به ثبت رسانده است.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا، دانش آموخته مقطع دکترای باستان شناسی، از چهره های آشنا و باسابقه حوزه میراث فرهنگی کشور است که بخش مهمی از فعالیت های تخصصی و مدیریتی خود را به حفاظت، مستندسازی، معرفی و ثبت میراث تاریخی و فرهنگی اختصاص داده است.

مدیریت پروژه ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان (اورامانات)، یکی از مهم ترین و ماندگارترین تجربه های حرفه ای طالب نیا به شمار می رود؛ پروژه ای راهبردی که با ثبت جهانی این منظر فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی منطقه هورامان را در سطح بین المللی بیش از پیش برجسته کرد و زمینه معرفی گسترده تر ظرفیت های فرهنگی و گردشگری کردستان را فراهم آورد.

مدیریت پروژه ثبت جهانی غار معبد کرفتو، مدیریت پایگاه ملی تاق بستان و مشارکت در فعالیت های تخصصی مرتبط با شناخت و صیانت از آثار تاریخی نیز از دیگر سوابق حرفه ای وی است. تألیف کتاب ها و انتشار مقالات متعدد در حوزه میراث فرهنگی، باستان شناسی و گردشگری، بخش دیگری از کارنامه علمی و پژوهشی او را تشکیل می دهد.

حضور طالب نیا در مدیریت میراث فرهنگی کردستان، با توجه به پیشینه تخصصی و شناخت او از ظرفیت های تاریخی و فرهنگی این منطقه، فرصتی برای پیوند دانش باستان شناسی، تجربه های اجرایی و ضرورت های حفاظت و معرفی میراث فرهنگی استان بود. کردستان به واسطه برخورداری از محوطه های باستانی، آثار تاریخی، منظرهای فرهنگی ارزشمند، معماری بومی و آیین های ریشه دار، از ظرفیت های ممتاز کشور در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برخوردار است و مدیریت این مجموعه نیازمند نگاه تخصصی، برنامه ریزی بلندمدت و تعامل مؤثر میان دستگاه های اجرایی، جامعه محلی و فعالان فرهنگی و گردشگری است.

استعفای پویا طالب نیا و پایان مأموریت مدیریتی وی در میراث فرهنگی کردستان، در عین حال فرصتی برای ارزیابی تجربه های مدیریتی و تداوم مسیر برنامه های حفاظتی، پژوهشی و توسعه گردشگری استان فراهم می کند؛ مسیری که صیانت از داشته های تاریخی و فرهنگی کردستان و تبدیل این ظرفیت ها به فرصت های پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، همچنان از مهم ترین اولویت های آن به شمار می رود.

بی تردید، تجربه های علمی و اجرایی طالب نیا، به ویژه در پرونده های مهمی همچون ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان و پروژه ثبت جهانی غار معبد کرفتو، بخشی ارزشمند از کارنامه حرفه ای اوست که می تواند در ادامه فعالیت های تخصصی اش در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.

پایان این دوره مدیریتی، می تواند سرآغاز فصل تازه ای از حضور و نقش آفرینی در عرصه حفاظت، پژوهش و معرفی میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی ایران باشد.