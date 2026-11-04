پایان مأموریت پویا طالب نیا در میراث فرهنگی کردستان؛ میراثی از تلاش برای صیانت و معرفی هویت تاریخی
به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا، دانش آموخته مقطع دکترای باستان شناسی، از چهره های آشنا و باسابقه حوزه میراث فرهنگی کشور است که بخش مهمی از فعالیت های تخصصی و مدیریتی خود را به حفاظت، مستندسازی، معرفی و ثبت میراث تاریخی و فرهنگی اختصاص داده است.
مدیریت پروژه ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان (اورامانات)، یکی از مهم ترین و ماندگارترین تجربه های حرفه ای طالب نیا به شمار می رود؛ پروژه ای راهبردی که با ثبت جهانی این منظر فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی منطقه هورامان را در سطح بین المللی بیش از پیش برجسته کرد و زمینه معرفی گسترده تر ظرفیت های فرهنگی و گردشگری کردستان را فراهم آورد.
مدیریت پروژه ثبت جهانی غار معبد کرفتو، مدیریت پایگاه ملی تاق بستان و مشارکت در فعالیت های تخصصی مرتبط با شناخت و صیانت از آثار تاریخی نیز از دیگر سوابق حرفه ای وی است. تألیف کتاب ها و انتشار مقالات متعدد در حوزه میراث فرهنگی، باستان شناسی و گردشگری، بخش دیگری از کارنامه علمی و پژوهشی او را تشکیل می دهد.
حضور طالب نیا در مدیریت میراث فرهنگی کردستان، با توجه به پیشینه تخصصی و شناخت او از ظرفیت های تاریخی و فرهنگی این منطقه، فرصتی برای پیوند دانش باستان شناسی، تجربه های اجرایی و ضرورت های حفاظت و معرفی میراث فرهنگی استان بود. کردستان به واسطه برخورداری از محوطه های باستانی، آثار تاریخی، منظرهای فرهنگی ارزشمند، معماری بومی و آیین های ریشه دار، از ظرفیت های ممتاز کشور در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برخوردار است و مدیریت این مجموعه نیازمند نگاه تخصصی، برنامه ریزی بلندمدت و تعامل مؤثر میان دستگاه های اجرایی، جامعه محلی و فعالان فرهنگی و گردشگری است.
استعفای پویا طالب نیا و پایان مأموریت مدیریتی وی در میراث فرهنگی کردستان، در عین حال فرصتی برای ارزیابی تجربه های مدیریتی و تداوم مسیر برنامه های حفاظتی، پژوهشی و توسعه گردشگری استان فراهم می کند؛ مسیری که صیانت از داشته های تاریخی و فرهنگی کردستان و تبدیل این ظرفیت ها به فرصت های پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، همچنان از مهم ترین اولویت های آن به شمار می رود.
بی تردید، تجربه های علمی و اجرایی طالب نیا، به ویژه در پرونده های مهمی همچون ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان و پروژه ثبت جهانی غار معبد کرفتو، بخشی ارزشمند از کارنامه حرفه ای اوست که می تواند در ادامه فعالیت های تخصصی اش در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.
پایان این دوره مدیریتی، می تواند سرآغاز فصل تازه ای از حضور و نقش آفرینی در عرصه حفاظت، پژوهش و معرفی میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی ایران باشد.
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