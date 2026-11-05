به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست وبیناری آمادگی ستادهای مدیریت بحران سراسر کشور برای بارش‌های پاییزی که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد؛ عنوان کرد: در استان کرمانشاه از همان ابتدای اعلام هشدار وقوع پدیده ال‌نینو نشست‌های مداوم و منظمی در قالب ستاد مدیریت بحران و یک کارگروه ویژه برگزار شده است و هماهنگب‌ها و تقسیم کاری‌های لازم میان دستگاه‌های مختلف انجام شد و آخرین جلسه ستاد مدیریت بحران نیز صبح امروز به ریاست استاندار محترم کرمانشاه برگزار شد و هشدارهای لازم به دستگاه‌های اجرایی و خدنات رسان داده شد.

وی افزود: همچنین با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها هشدارها و آگاهی‌های لازم برای عموم مردم جهت حفظ آمادگی و رعایت احتیاط‌های ضروری در ایام وقوع بارش‌ ارائه شده است.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: تاکنون ۶۱ کیلومتر عملیات لایروبی کانال ها و مسیرهای جریان آب فصلی و دائمی در سطح استان انجام شده و آمادگی انجام عملیات میدانی درصورت وقوع حادثه ایجاد شده است.

وی ادامه داد: شهرداران شهرهای مختلف استان طی این مدت نسبت به شناسایی و ایمن سازی نقاط آسیب پذیر و پرخطر در سطح شهرها اقدام کرده اند.

نجفی خاطرنشان کرد: حجم گسترده‌ای از این عملیات شناسایی و ایمن‌سازی در سطح کلانشهر کرمانشاه صورت گرفته است.

وی افزود: طی این مدت در هر کدام از دستگاه‌های خدمات رسان متناسب با وظایف محوله، آمادگی‌‌های لازم برای اقدام به موقع در صورت وقوع سیلاب، ایجاد شده است‌ و در صورت بروز حادثه آماده اقدام هستند.