آمادهباش دستگاههای خدمات رسان کرمانشاه برای بارشهای پاییزی
به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست وبیناری آمادگی ستادهای مدیریت بحران سراسر کشور برای بارشهای پاییزی که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد؛ عنوان کرد: در استان کرمانشاه از همان ابتدای اعلام هشدار وقوع پدیده النینو نشستهای مداوم و منظمی در قالب ستاد مدیریت بحران و یک کارگروه ویژه برگزار شده است و هماهنگبها و تقسیم کاریهای لازم میان دستگاههای مختلف انجام شد و آخرین جلسه ستاد مدیریت بحران نیز صبح امروز به ریاست استاندار محترم کرمانشاه برگزار شد و هشدارهای لازم به دستگاههای اجرایی و خدنات رسان داده شد.
وی افزود: همچنین با استفاده از ظرفیت رسانهها هشدارها و آگاهیهای لازم برای عموم مردم جهت حفظ آمادگی و رعایت احتیاطهای ضروری در ایام وقوع بارش ارائه شده است.
معاون عمرانی استاندار ادامه داد: تاکنون ۶۱ کیلومتر عملیات لایروبی کانال ها و مسیرهای جریان آب فصلی و دائمی در سطح استان انجام شده و آمادگی انجام عملیات میدانی درصورت وقوع حادثه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: شهرداران شهرهای مختلف استان طی این مدت نسبت به شناسایی و ایمن سازی نقاط آسیب پذیر و پرخطر در سطح شهرها اقدام کرده اند.
نجفی خاطرنشان کرد: حجم گستردهای از این عملیات شناسایی و ایمنسازی در سطح کلانشهر کرمانشاه صورت گرفته است.
وی افزود: طی این مدت در هر کدام از دستگاههای خدمات رسان متناسب با وظایف محوله، آمادگیهای لازم برای اقدام به موقع در صورت وقوع سیلاب، ایجاد شده است و در صورت بروز حادثه آماده اقدام هستند.
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