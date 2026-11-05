سرویس جهان- رسانه‌ها و محافل سیاسی آمریکا، شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ و از دست رفتن اکثریت این حزب در سنا و مجلس نمایندگان را نتیجه مجموعه‌ای از ناکامی‌های اقتصادی، اشتباهات راهبردی دولت دونالد ترامپ و کاهش اعتماد عمومی به رئیس‌جمهور آمریکا ارزیابی می‌کنند.

به گزارش کردپرس، بررسی تحلیل‌های منتشرشده در آسوشیتدپرس، واشنگتن‌پست، وال‌استریت ژورنال، نیویورکِر، سی‌ان‌ان، اکسیوس، ای‌بی‌سی نیوز و شماری از رسانه‌های محافظه‌کار آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه هر یک از این رسانه‌ها از زاویه‌ای متفاوت به نتایج انتخابات پرداخته‌اند، اما در یک موضوع اشتراک نظر دارند: دونالد ترامپ نتوانست وعده‌های اقتصادی و انتخاباتی خود را محقق کند و همین مسئله به تضعیف موقعیت حزب جمهوری‌خواه در میان طیف گسترده‌ای از رأی‌دهندگان آمریکایی انجامید.

محور اصلی این تحلیل‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی اقتصادی شهروندان است؛ موضوعی که در کنار جنگ با ایران، افزایش قیمت انرژی، تعرفه‌های تجاری، نگرانی درباره فساد دولتی و سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، زمینه شکست جمهوری‌خواهان را فراهم کرد. در این میان، بخشی از تحلیلگران محافظه‌کار نیز برخلاف انتظار، مسئولیت اصلی شکست را متوجه دونالد ترامپ و تصمیمات شخصی او دانسته‌اند و معتقدند رئیس‌جمهور آمریکا با فاصله گرفتن از وعده‌های انتخاباتی خود، ائتلافی را که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ به پیروزی جمهوری‌خواهان کمک کرده بود، تضعیف کرد.

آسوشیتدپرس در بررسی نتایج نظرسنجی از رأی‌دهندگان در سراسر ایالات متحده، هزینه‌های زندگی را یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نتیجه انتخابات معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده اعلام کرده‌اند که هزینه زندگی در تصمیم آنها برای رأی دادن اهمیت داشته است. همچنین حدود دوسوم رأی‌دهندگان معتقد بوده‌اند سیاست‌های دونالد ترامپ وضعیت اقتصادی آمریکا را بدتر کرده است. بخش قابل‌توجهی از افرادی که چنین ارزیابی‌ای داشته‌اند، به نامزدهای دموکرات رأی داده‌اند. از نظر آسوشیتدپرس، این نتایج نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان نتوانستند مهم‌ترین مطالبه اقتصادی رأی‌دهندگان را پاسخ دهند و وعده ترامپ برای بهبود وضعیت معیشتی آمریکایی‌ها به یکی از نقاط ضعف اصلی حزب تبدیل شد.

وال‌استریت ژورنال نیز در تحلیل خود از موفقیت دموکرات‌ها، بر نقش تعیین‌کننده اقتصاد در تغییر رفتار رأی‌دهندگان تأکید کرده است. این روزنامه معتقد است دموکرات‌ها توانستند با وجود اختلافات داخلی، بر یک پیام مشترک متمرکز شوند و افزایش هزینه‌های زندگی را به محور مبارزات انتخاباتی تبدیل کنند. در مقابل، جمهوری‌خواهان نتوانستند توضیح قانع‌کننده‌ای درباره چرایی تداوم فشار اقتصادی ارائه دهند. افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، انرژی و خدمات درمانی موجب شد بخش‌هایی از جامعه که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده بودند، در انتخابات میان‌دوره‌ای از نامزدهای دموکرات حمایت کنند. بر اساس داده‌های مورد استناد این روزنامه، ۸۹ درصد رأی‌دهندگان هزینه زندگی را عاملی مهم یا تعیین‌کننده در انتخاب خود دانسته‌اند.

واشنگتن‌پست نیز اقتصاد و اشتغال را در صدر اولویت‌های انتخاباتی شهروندان قرار داده و نوشته است بیش از نیمی از رأی‌دهندگان این موضوعات را در میان سه مسئله مهم کشور قرار داده‌اند. این روزنامه تأکید می‌کند رأی‌دهندگانی که وضعیت اقتصادی را نامطلوب ارزیابی می‌کردند، با نسبت بیش از دو به یک از نامزدهای دموکرات حمایت کردند. از این منظر، شکست جمهوری‌خواهان را نمی‌توان صرفاً به عملکرد نامزدهای این حزب در حوزه‌های انتخاباتی مشخص نسبت داد، بلکه این شکست با نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی دولت فدرال ارتباط مستقیم داشته است.

در کنار بحران معیشتی، جنگ ایران یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه رسانه‌های آمریکایی در بررسی دلایل شکست جمهوری‌خواهان بوده است. وال‌استریت ژورنال در گزارش «چگونه ترامپ انتخابات میان‌دوره‌ای را باخت» به ارتباط میان تصمیمات رئیس‌جمهور برای ورود به جنگ، افزایش قیمت بنزین و تضعیف موقعیت انتخاباتی جمهوری‌خواهان پرداخته است. این روزنامه معتقد است دولت ترامپ در ارزیابی پیامدهای اقتصادی و سیاسی جنگ دچار اشتباه شد و نتوانست هزینه‌های آن را از زندگی روزمره شهروندان جدا نگه دارد. افزایش قیمت انرژی در ماه‌های منتهی به انتخابات، فشار اقتصادی موجود را تشدید کرد و به دموکرات‌ها امکان داد سیاست خارجی دولت را به یکی از محورهای انتقاد انتخاباتی تبدیل کنند.

با این حال، رسانه‌های آمریکایی درباره میزان نقش جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان تفاوت‌هایی در ارزیابی دارند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، پس از انتخابات جنگ ایران را عامل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه معرفی کرد و دونالد ترامپ نیز در اظهارات خود پذیرفت که جنگ و افزایش قیمت بنزین به زیان حزب او تمام شده است. اما نظرسنجی ای‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد ۵۵ درصد رأی‌دهندگان فساد دولتی، ۴۹ درصد هزینه زندگی و ۳۴ درصد جنگ ایران را عاملی تعیین‌کننده در رأی خود دانسته‌اند. بنابراین، جنگ ایران در تضعیف موقعیت جمهوری‌خواهان نقش داشته و یکی از مهم‌ترین علت شکست این حزب عنوان شده است. اهمیت جنگ بیشتر در پیوند آن با افزایش هزینه انرژی، نگرانی‌های اقتصادی و فاصله گرفتن دولت ترامپ از وعده‌های انتخاباتی خود آشکار می‌شود.

نیویورکر نیز در تحلیل خود با عنوان «موج آبی بر ترامپ فرود آمد» شکست جمهوری‌خواهان را نشانه گسترش مخالفت با مجموعه سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا می‌داند. این نشریه معتقد است انتخابات میان‌دوره‌ای به همه‌پرسی درباره عملکرد دونالد ترامپ تبدیل شد و رأی‌دهندگان از فرصت انتخاب نمایندگان کنگره برای اعلام نارضایتی خود از جهت‌گیری دولت استفاده کردند. سیاست تعرفه‌ای، جنگ ایران، برخورد با مهاجران، افزایش قدرت اجرایی کاخ سفید و شیوه مدیریت رئیس‌جمهور از جمله موضوعاتی بودند که در کنار فشار اقتصادی، به شکل‌گیری موج حمایت از دموکرات‌ها کمک کردند.

بر اساس تحلیل‌های واشنگتن‌پست، ای‌بی‌سی نیوز و شبکه سی‌بی‌اس، کاهش محبوبیت شخص دونالد ترامپ نیز در نتیجه انتخابات نقشی اساسی داشته است. نظرسنجی واشنگتن‌پست میزان تأیید عملکرد رئیس‌جمهور را حدود ۳۹ درصد و میزان مخالفت با او را ۶۱ درصد نشان می‌داد. در نظرسنجی خروجی سی‌بی‌اس نیز میزان تأیید عملکرد ترامپ حدود ۳۸ درصد گزارش شد. این ارقام نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا پیش از برگزاری انتخابات با سطح بالایی از نارضایتی عمومی روبه‌رو بوده است. بیش از ۹ نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده‌ای که به‌شدت از عملکرد ترامپ ناراضی بودند، به نامزد دموکرات در رقابت‌های مجلس نمایندگان رأی داده‌اند.

موضوع دیگری که در تحلیل رسانه‌های آمریکایی جایگاه برجسته‌ای دارد، نگرانی از فساد دولتی و تمرکز دونالد ترامپ بر منافع شخصی است. برخی گزارش‌ها به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خانواده ترامپ، ماجرای رمزارزها و پروژه‌های شخصی رئیس‌جمهور اشاره کرده‌اند و این موضوعات را از عوامل افزایش بی‌اعتمادی عمومی دانسته‌اند. بر اساس نظرسنجی ای‌بی‌سی، فساد دولتی برای ۵۵ درصد رأی‌دهندگان عاملی تعیین‌کننده در انتخاب نامزد مورد نظرشان بوده است. از سوی دیگر، نظرسنجی‌های دیگر نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه آمریکا معتقد است کنگره در نظارت بر قدرت رئیس‌جمهور و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از اختیارات اجرایی به اندازه کافی عمل نکرده است. آسوشیتدپرس نیز گزارش کرده است که حدود هفت نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده معتقد بودند کنگره نتوانسته است نظارت مؤثری بر قدرت ترامپ اعمال کند.

سیاست مهاجرتی دولت ترامپ نیز یکی دیگر از عوامل تضعیف موقعیت انتخاباتی جمهوری‌خواهان بوده است. واشنگتن‌پست و نیویورکر در تحلیل‌های خود به پیامدهای اجرای سیاست اخراج گسترده مهاجران و برخوردهای مأموران فدرال با مهاجران اشاره کرده‌اند. به نوشته این رسانه‌ها، ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ توانسته بود حمایت بخشی از رأی‌دهندگان لاتین‌تبار و گروه‌های غیرسفیدپوست را افزایش دهد، اما سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت او موجب شد بخشی از این ائتلاف انتخاباتی از جمهوری‌خواهان فاصله بگیرد. کشته شدن دو شهروند در جریان برخورد مأموران مهاجرتی در مینیاپولیس نیز به افزایش انتقادها از عملکرد دولت کمک کرد. بررسی نتایج انتخابات نشان می‌دهد دموکرات‌ها توانستند حمایت بیش از ۶۰ درصد رأی‌دهندگان لاتین‌تبار را به دست آورند؛ تغییری که با توجه به پیشرفت جمهوری‌خواهان در این گروه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد.

با وجود نقش این عوامل، شماری از رسانه‌ها معتقدند اشتباهات درون‌حزبی و دخالت دونالد ترامپ در انتخاب نامزدهای جمهوری‌خواه نیز به شکست این حزب کمک کرد. واشنگتن‌پست در گزارش خود درباره نامزدهای مورد حمایت ترامپ نوشته است که حمایت رئیس‌جمهور از چهره‌های جنجالی و کم‌اقبال، در برخی رقابت‌ها به زیان جمهوری‌خواهان تمام شد. در تگزاس، حمایت ترامپ از کن پاکستون به جای جان کورنین، اختلافات درون‌حزبی را تشدید کرد و به نامزد دموکرات، جیمز تالاریکو، فرصت داد از این شکاف سیاسی بهره‌برداری کند. این روزنامه معتقد است ترامپ در برخی رقابت‌ها بیش از آنکه به توانایی نامزدها برای جلب آرای عمومی توجه کند، معیار وفاداری سیاسی به خود را در اولویت قرار داد.

شبکه سی‌ان‌ان نیز در بررسی پشت‌صحنه کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواهان به ناهماهنگی پیام تبلیغاتی، مشکلات مدیریتی و اختلاف‌نظر درباره نحوه هزینه‌کرد منابع مالی انتخاباتی اشاره کرده است. به نوشته سی‌ان‌ان، کارزار جمهوری‌خواهان در ماه‌های منتهی به انتخابات نتوانست پیام منسجمی درباره عملکرد اقتصادی دولت ارائه دهد و تلاش‌های دونالد ترامپ برای افزایش مشارکت پایگاه رأی خود نیز نتوانست نارضایتی عمومی را برطرف کند. در مقابل، دموکرات‌ها توانستند با تمرکز بر قیمت مواد غذایی، مسکن، انرژی و خدمات درمانی، پیام انتخاباتی مشخصی به رأی‌دهندگان منتقل کنند.

تحلیل اکسیوس نیز به تغییر آرایش رأی‌دهندگان و اشتباه محاسباتی جمهوری‌خواهان درباره ترکیب جمعیتی و سیاسی انتخابات اشاره دارد. جمهوری‌خواهان تصور می‌کردند ائتلاف انتخاباتی سال ۲۰۲۴ همچنان از انسجام لازم برخوردار است، اما در انتخابات میان‌دوره‌ای بخشی از رأی‌دهندگان مستقل و گروه‌هایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری از ترامپ حمایت کرده بودند، به سمت دموکرات‌ها متمایل شدند. بر اساس داده‌های مورد استناد واشنگتن‌پست، دموکرات‌ها در میان رأی‌دهندگان مستقل با اختلاف بیش از ۲۰ واحد درصد برتری داشتند. این تغییر نشان داد که حمایت از ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری لزوماً به معنای حمایت پایدار از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره نیست.

از سوی دیگر، تلاش جمهوری‌خواهان برای افزایش شمار کرسی‌های خود از طریق تغییر مرز حوزه‌های انتخاباتی نیز نتیجه مورد انتظار را نداشت. آسوشیتدپرس گزارش داده است که جمهوری‌خواهان در چندین ایالت تلاش کردند با بازطراحی حوزه‌ها موقعیت انتخاباتی خود را تقویت کنند، اما تغییر رفتار رأی‌دهندگان و افزایش حمایت از دموکرات‌ها مانع تحقق این هدف شد. این تجربه نشان داد که حتی مهندسی حوزه‌های انتخاباتی نیز نمی‌تواند در برابر موج گسترده نارضایتی سیاسی و اقتصادی، تضمینی برای حفظ اکثریت کنگره باشد.

نکته قابل‌توجه در ارزیابی نتایج انتخابات، انتقادهای شدید رسانه‌ها و تحلیلگران محافظه‌کار از عملکرد ترامپ است. فدرالیست در مقاله‌ای با عنوان «فروپاشی سراسری حزب جمهوری‌خواه تقصیر ترامپ است»، مستقیماً رئیس‌جمهور را مسئول شکست حزب معرفی کرده است. این نشریه معتقد است جنگ ایران، افزایش هزینه‌های اقتصادی، تعرفه‌های تجاری و کنار گذاشتن وعده‌های انتخاباتی، به از بین رفتن بخشی از حمایت رأی‌دهندگان از جمهوری‌خواهان انجامید. نویسنده مقاله تأکید می‌کند ترامپ با ورود به جنگی پرهزینه و ادامه سیاست‌هایی که فشار اقتصادی بر شهروندان را افزایش داد، با شعار انتخاباتی «اول آمریکا» فاصله گرفت.

فاکس‌نیوز نیز در تحلیل‌های پس از انتخابات، بحران هزینه زندگی، فقدان چشم‌انداز روشن برای آینده و ناتوانی جمهوری‌خواهان در ارائه برنامه‌ای قانع‌کننده را از دلایل شکست حزب دانسته است. جاستین هاسکینز، تحلیلگر این رسانه، معتقد است جمهوری‌خواهان به‌جای ارائه برنامه‌ای مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی، بیش از اندازه بر مخالفت با دموکرات‌ها و دفاع از عملکرد دولت تمرکز کردند. تام بیوان، مدیر اجرایی مؤسسه ریل‌کلیرپالیتیکس، نیز با بررسی رفتار رأی‌دهندگان تأکید کرده است که مسئله جمهوری‌خواهان فقط کاهش مشارکت هواداران نبود، بلکه بخشی از رأی‌دهندگان مستقل و جمهوری‌خواهان سنتی نیز از نامزدهای این حزب فاصله گرفتند.

جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه، نیز در مقاله‌ای با عنوان «جمهوری‌خواهان راه پیروزی در انتخابات را فراموش کردند» به کوچک شدن ائتلاف انتخاباتی حزب، کنار گذاشتن برخی چهره‌های سنتی و اولویت یافتن وفاداری شخصی به دونالد ترامپ در انتخاب نامزدها انتقاد کرده است. بنابراین، نتایج انتخابات صرفاً به اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شکاف درونی حزب جمهوری‌خواه درباره آینده سیاسی آن و میزان وابستگی به شخص ترامپ را نیز آشکار کرده است.

در مجموع، تحلیل‌های رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد شکست جمهوری‌خواهان را باید حاصل تلاقی بحران اقتصادی، کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، جنگ ایران، نگرانی از فساد دولتی و مجموعه‌ای از اشتباهات سیاسی و انتخاباتی دانست. در این میان، بحران هزینه زندگی مهم‌ترین زمینه نارضایتی عمومی بود و جنگ ایران، افزایش قیمت انرژی و تعرفه‌های تجاری به تشدید آن کمک کرد. از سوی دیگر، تبدیل انتخابات کنگره به ارزیابی عملکرد شخص رئیس‌جمهور موجب شد جمهوری‌خواهان نتوانند با فاصله گرفتن از ترامپ، هزینه سیاسی تصمیمات دولت را کاهش دهند. دموکرات‌ها نیز با تمرکز بر مسائل اقتصادی و جلب حمایت رأی‌دهندگان مستقل، از این وضعیت بهره بردند.

با این حال، پیامد مهم‌تر شکست جمهوری‌خواهان ممکن است فراتر از تغییر اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان باشد. این انتخابات نشان داد ائتلاف سیاسی دونالد ترامپ، برخلاف تصور رهبران جمهوری‌خواه، انسجام تضمین‌شده‌ای ندارد و حمایت گروه‌هایی از رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ به معنای همراهی دائمی آنها با سیاست‌های دولت نیست. اکنون جمهوری‌خواهان علاوه بر از دست دادن اکثریت کنگره، با پرسشی اساسی درباره آینده حزب مواجه‌اند: آیا باید همچنان راهبرد سیاسی خود را بر محور شخص دونالد ترامپ و جنبش ماگا بنا کنند یا برای بازسازی ائتلاف انتخاباتی، به سمت جذب جمهوری‌خواهان سنتی، رأی‌دهندگان مستقل و گروه‌هایی حرکت کنند که در انتخابات اخیر از این حزب فاصله گرفته‌اند؟

برآیند تحلیل‌های رسانه‌های آمریکایی این است که جنگ ایران یکی از عوامل مهم شکست جمهوری‌خواهان بود، اما ریشه عمیق‌تر ناکامی این حزب در شکاف میان وعده‌های انتخاباتی ترامپ و عملکرد دولت او قرار دارد. رئیس‌جمهور آمریکا با وعده کاهش هزینه‌های زندگی، تقویت اقتصاد داخلی و پرهیز از جنگ‌های خارجی به قدرت بازگشت، اما در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای با افزایش فشار اقتصادی، جنگی پرهزینه و کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو شد. این تناقض، در کنار اشتباهات انتخاباتی جمهوری‌خواهان، زمینه‌ساز شکست این حزب و بازگشت دموکرات‌ها به اکثریت کنگره شد.