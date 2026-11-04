طنین شعارهای استکبارستیزانه در شهرهای کردستان

سرویس کردستان - همزمان با فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان، خیابان های شهرهای مختلف کردستان صحنه حضور اقشار گوناگون مردم، دانش آموزان و خانواده هایی شد که با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و بازخوانی رویدادهای تاریخی این روز، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را سر دادند.

به گزارش کرد پرس، امسال نیز همزمان با سراسر کشور، مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهرهای کردستان برگزار شد و مردم در نقاط مختلف استان با حضور در مسیرهای تعیین شده، این مناسبت را گرامی داشتند.

در سقز، بانه، مریوان، دیواندره، بیجار، قروه، دهگلان، کامیاران و سروآباد، مسیرهای شهری میزبان راهپیمایانی بود که در کنار دانش آموزان و جوانان، خانواده ها و دیگر اقشار جامعه را در جمع خود داشتند. میدان ها و خیابان های اصلی این شهرها، محل گردهمایی و حرکت شرکت کنندگان در مراسم بود.

در میان جمعیت، پرچم های ایران و پلاکاردهای مرتبط با مناسبت ۱۳ آبان دیده می شد و شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» فضای راهپیمایی را همراهی می کرد؛ شعارهایی که در گزارش های رسانه ای از مراسم امسال کردستان نیز بازتاب یافته است.

در سقز، راهپیمایان از میدان قدس به سمت میدان جمهوری اسلامی حرکت کردند؛ در بانه، مسیر مقابل اداره اوقاف تا میدان امام خمینی(ره) برای برگزاری مراسم در نظر گرفته شده بود و در مریوان نیز شرکت کنندگان مسیر چهارراه بیمارستان فجر تا محدوده چهارراه اصلی شهر را طی کردند.

در بیجار، میدان طالقانی تا میدان آیت الله فاضل گروسی مسیر حرکت مردم بود و در قروه، راهپیمایی از تقاطع امام خامنه ای به سمت میدان اتحاد انجام شد. مردم دهگلان نیز از میدان بسیج به سمت میدان معلم حرکت کردند.

در کامیاران، میدان امام خمینی(ره) نقطه آغاز تجمع و خیابان امام خمینی(ره) و چهارراه اصلی شهر مسیر راهپیمایی بود. در سروآباد نیز میدان ملاعبدالعظیم تا میدان شهید مرادی میزبان شرکت کنندگان در مراسم ۱۳ آبان شد. در دیواندره، راهپیمایان از میدان قلم به سمت میدان اصلی شهر حرکت کردند.

در کنار حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان نیز به عنوان یکی از گروه های محوری این مناسبت در مراسم حضور داشتند؛ نسلی که نام روز دانش آموز با یاد و خاطره شهدای ۱۳ آبان گره خورده است. حضور خانواده ها در کنار فرزندانشان نیز جلوه ای از مشارکت نسل های مختلف در این مراسم بود.

در سنندج نیز راهپیمایی از میدان آزادی آغاز شد و شرکت کنندگان با عبور از پیاده راه فردوسی به سمت میدان انقلاب حرکت کردند. شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در مسیر مراسم طنین انداز شد و دانش آموزان، جوانان و خانواده ها در کنار یکدیگر در این اجتماع حضور یافتند.

آنچه در برگزاری مراسم امسال در شهرهای کردستان برجسته بود، گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز و تأکید بر استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت ایران بود؛ پیامی که شرکت کنندگان با حضور در خیابان ها و سردادن شعارهای ضد استکباری آن را بیان کردند.