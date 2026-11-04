خبر نویسنده: گروه آذربایجان غربی کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۳:۳۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
مسمومیت ٣٠ دانش آموز در میاندوآب/علت نامشخص است
سرویس آذربایجان غربی- تعدادی از دانشآموزان در شهرستان میاندوآب پس از بروز علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل و بستری شدند.
به گزارش کردپرس، ۳۰ دانشآموز در شهرستان میاندوآب دچار علائم مسمومیت شده و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافتهاند.
این دانشآموزان پس از بروز نشانههای مسمومیت در بیمارستان بستری شدند. با این حال، تاکنون اطلاعاتی درباره منشأ و علت بروز مسمومیت منتشر نشده و موضوع همچنان در دست بررسی است.
همچنین جزئیات بیشتری درباره وضعیت سلامت دانشآموزان و شرایط وقوع این حادثه از سوی منابع رسمی اعلام نشده است.
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