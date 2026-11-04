رییس جهاد کشاورزی: آذربایجان غربی پایلوت صادرات، لجستیک و صنایع غذایی معرفی شود

سرویس آذربایجان غربی-رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به همجواری این استان با چهار کشور همسایه، پیشنهاد کرد با حمایت ها و پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس این استان به عنوان پایلوت صادرات، لجستیک و صنایع غذایی در کشور معرفی شود.

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری در نشست تخصصی بررسی مسائل و ظرفیت‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، برگزار شد با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی به واسطه مرز مشترک با چهار کشور، این ظرفیت بی‌نظیر را دارد که به پایلوت صادرات، واردات، بازتولید، مدیریت نهاده‌ها و صنایع غذایی کشور تبدیل شود.

او افزود: تحقق این هدف نیازمند حمایت ویژه مجلس از توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات راهبردی به‌ ویژه سیب درختی و انگور و سایر تولیدات بخش کشاورزی و پیگیری مطالبات باغداران و فعالان عرصه تولید است.

رییس جهاد کشاورزی استان با اشاره به آغاز خرید حمایتی سیب صنعتی از باغداران در سطح استان از دو روز گذشته تاکنون، در ادامه با تأکید بر نقش بخش کشاورزی در احیای دریاچه ارومیه گفت: پیشنهاد و مطالبه ما این است که ظرف بازه زمانی چهار ساله اعتبارات لازم برای تجهیز تمامی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سامانه‌های نوین آبیاری به موقع تخصیص یاید تا حجم آب صرفه‌جویی‌شده مستقیماً به سمت دریاچه رهاسازی شود.

اصغری همچنین بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش هزینه ها در واحدهای تولیدی تأکید کرد و خواستار اختصاص تسهیلات ویژه بانکی برای تجهیز مزارع و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به سامانه‌ها و پنل‌های خورشیدی شد.