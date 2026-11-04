راهپیمایی ١٣ آبان در مهاباد/پرچم آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد

سرویس آذربایجان غربی- مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در مهاباد، امروز از ساعت ۱۰صبح از میدان اقبال لاهوری آغاز شد و با به آتش کشیدن پرچم های آمریکا و اسرائیل به پایان رسید.

به گزارش کردپرس، راهپیمایان با حضور در مسیرهای تعیین‌شده، با صدور قطعنامه‌ای، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردند.

در این قطعنامه، ضمن تأکید بر حق قانونی ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور، خونخواهی شهدای جنگ‌های اخیر، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، مورد تأکید قرار گرفت و اعلام شد هیچ تهدید و تجاوزی نمی‌تواند اراده ملت ایران را درهم بشکند.

شرکت‌کنندگان همچنین هم‌افزایی میدان و دیپلماسی، هماهنگی قوای سه‌گانه و انسجام ملی را از مؤلفه‌های بنیادین قدرت کشور دانستند و بر ضرورت تقویت همگرایی ملت‌های مستقل و مقابله با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و سلطه‌طلبانه قدرت‌های استکباری تأکید کردند.

حمایت از جبهه مقاومت، ملت مظلوم فلسطین و غزه، لبنان، یمن و نیروهای مقاومت عراق و محکومیت سیاست‌های سلطه‌گرانه استکبار جهانی، از دیگر محورهای قطعنامه پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان بود.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، در پایان پرچم های آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند.