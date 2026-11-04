خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 13ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۳:۲۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 13ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 13ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی رییس جهاد کشاورزی: آذربایجان غربی پایلوت صادرات، لجستیک و صنایع غذایی معرفی شود خبر بعدی مسمومیت ٣٠ دانش آموز در میاندوآب/علت نامشخص است
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