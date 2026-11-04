اختلاف افکنی میان اقوام و مذاهب، راهبرد تازه دشمن برای تضعیف ایران است

رازیانی در سقز:

سرویس کردستان - مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر اینکه حفظ انسجام اجتماعی در شرایط کنونی اهمیت ویژه ای دارد، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ و فشارهای اقتصادی، تلاش می کند با برجسته سازی تفاوت های قومی، مذهبی و سیاسی، وحدت مردم ایران را هدف قرار دهد.

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام برومند رازیانی روز چهارشنبه در اجتماع راهپیمایان ۱۳ آبان در سقز، اختلاف افکنی میان گروه های مختلف جامعه را یکی از محورهای تلاش دشمن برای تضعیف کشور دانست و اظهار کرد: ایجاد شکاف میان شیعه و سنی، کرد و ترک و فارس و همچنین دامن زدن به اختلافات جریان های سیاسی، از جمله شیوه هایی است که برای آسیب زدن به همبستگی ملی دنبال می شود.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدام برای برهم زدن وحدت جامعه می تواند در مسیر اهداف دشمن قرار گیرد، افزود: افراد در هر جایگاه و مسئولیتی باید مراقب باشند با رفتار و مواضع خود به اختلافات دامن نزنند و زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم نکنند.

رازیانی با اشاره به تحولات و درگیری های اخیر عنوان کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و اعمال فشارهای اقتصادی، برای ورود به تقابل دیگری نیز با تردید مواجه است و اکنون ایجاد تفرقه میان مردم را به عنوان راهی برای ضربه زدن به کشور دنبال می کند.

از کودتای ۲۸ مرداد تا تحریم؛ روایت مداخلات آمریکا در ایران

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه با اشاره به مناسبت های تاریخی ۱۳ آبان گفت: این روز یادآور سه رویداد مهم در تاریخ مبارزات ملت ایران، شامل اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

وی کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت مصدق، حمایت آمریکا از رژیم پهلوی و تصویب لایحه کاپیتولاسیون را از نمونه های مداخلات این کشور در امور ایران برشمرد و اظهار کرد: سابقه این اقدامات نشان دهنده تقابل سیاست های آمریکا با استقلال و اراده ملت ایران است.

رازیانی با اشاره به شکل گیری انقلاب اسلامی به عنوان الگویی مستقل در برابر نظام های شرق و غرب افزود: این انقلاب با اتکا به آموزه های الهی و اراده مردم شکل گرفت و قدرت های جهانی از همان ابتدا تلاش کردند مانع تثبیت و پیشرفت آن شوند.

وی تحریک جریان های ضدانقلاب، تحمیل جنگ از سوی رژیم بعث و اعمال تحریم های اقتصادی را از جمله اقداماتی دانست که با هدف متوقف کردن مسیر استقلال و پیشرفت ایران دنبال شد و گفت: این تلاش ها نتوانست ملت ایران را از مسیر خود بازدارد.

تأکید بر پایداری و اعتماد به وعده الهی

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و حمایت آمریکا از این رژیم اظهار کرد: ابعاد این جنایت ها به گونه ای است که انزجار از آنها محدود به مسلمانان نیست و هر انسان آزاده ای از مشاهده این فجایع متأثر می شود.

رازیانی همچنین با اشاره به جنگ اخیر و حوادث آن گفت: دشمن تصور می کرد می تواند در مدت سه روز ملت ایران را به زانو درآورد، اما اراده مردم و لطف و عنایت الهی محاسبات آنان را برهم زد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره سرانجام تقابل دشمنان با اهل ایمان، بر ضرورت استواری در باورها تأکید کرد و افزود: اگر بر ایمان و اعتقادات خود پایبند بمانیم، یاری خداوند را خواهیم دید و نباید اعتماد به وعده الهی در ما تضعیف شود.

رازیانی در پایان با یادآوری تأکیدات رهبر انقلاب بر حفظ وحدت خاطرنشان کرد: تقویت ایمان، همبستگی و پرهیز از اختلاف افکنی باید در اولویت باشد تا جامعه در برابر توطئه ها و فشارهای دشمنان انسجام خود را حفظ کند.