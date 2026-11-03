کردپرس
نماینده مجلس: ١.٥ میلیون تن سیب در سردخانه های آذربایجان غربی در انتظار صادرات
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۷:۵۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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نماینده مجلس: ١.٥ میلیون تن سیب در سردخانه های آذربایجان غربی در انتظار صادرات

سرویس آذربایجان غربی- نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب تولیدی استان هم‌اکنون به دلیل مشکلات صادراتی در سردخانه‌ها باقی مانده است و باید با تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه صادرات این محصول فراهم شود.

به گزارش کردپرس، کمال حسین‌پور در آیین بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری و پروژه برق‌رسانی پیرانشهر که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، افزود: بخش عمده معیشت مردم منطقه به کشاورزی وابسته است، بر ضرورت کاهش خاموشی‌های برق در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: قطعی برق در زمان فعالیت‌های کشاورزی، روند تولید و فعالیت بهره‌برداران را با مشکل مواجه می‌کند.

نماینده سردشت، پیرانشهر و میرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح‌های آبیاری علاوه بر افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های کشاورزی، به درآمدزایی بیشتر و ماندگاری جمعیت در روستاها کمک می‌کند.

حسین‌پور همچنین خواستار اجرای طرح‌های آبیاری در بیش از ٨هزار هکتار از اراضی کشاورزی سردشت شد و گفت: لازم است پیش از انتقال آب این منطقه به سمت عراق، مطالعات و اقدامات اجرایی برای بهره‌برداری از این ظرفیت آغاز شود که وزیر نیرو نیز دستور شروع مطالعات آن را صادر کند.

او همچنین افزایش هزینه حقابه، گرانی نهاده‌های کشاورزی و تامین نشدن سوخت مورد نیاز را از دیگر مشکلات کشاورزان عنوان کرد و گفت: مجموع این عوامل در کنار قطعی برق، فشار اقتصادی سنگینی بر فعالان بخش کشاورزی وارد کرده است.

 واریز ٢ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون کولبری به حساب مرزنشینان پیرانشهر

نماینده سردشت، پیرانشهر و میرآباد گفت: از تیرماه سال گذشته تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون کولبری به حساب مرزنشینان پیرانشهر واریز شده است.معیشت مردم یکی از اولویت‌های مهم منطقه است و اجرای قانون کولبری زمینه استفاده بهتر از ظرفیت مرز و تقویت درآمد مرزنشینان را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: در کنار بهره‌گیری از ظرفیت قانون کولبری برای ارتقای معیشت مرزنشینان، طرح‌های آبیاری نیز با هدف تأگامین آب مورد نیاز حدود ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر اجرا شده است.

حسین‌پور خواستار توجه بیشتر وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مسوول به مشکلات کشاورزان شد و تاکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود در بخش کشاورزی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

وزیر نیرو در سفری به استان آذربایجان غربی با حضور در شهرستان پیرانشهر طرح های ابیاری و برق رسانی را با ۱۷ همت سرمایه گذاری در این شهرستان افتتاح کرد.

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