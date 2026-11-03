وزیر نیرو: منابع آب زیرزمینی ایران ۱۵۰ میلیارد مترمکعب کسری دارد

سرویس آذربایجان غربی- وزیر نیرو با اشاره به وجود کسری ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی کشور، گفت: صرفه‌جویی و مدیریت مصرف از مهمترین راهکارهای کاهش این کسری است.

به گزارش کردپرس، عباس علی‌آبادی روز سه‌شنبه در آیین افتتاح طرح آبیاری و زهکشی بادین‌آباد پیرانشهر افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و سایر حامل‌های انرژی از مهمترین نیازهای امروز کشور است که همواره مورد تاکید رهبر شهید انقلاب نیز قرار داشت.

وی با تاکید بر ضرورت مصرف به‌اندازه آب افزود: مدیریت مصرف و پرهیز از استفاده بی‌رویه منابع آبی، در شرایط کنونی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

علی‌آبادی با اشاره به فشارهای اخیر کشورهای غربی و جنگ تحمیلی در منطقه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته، با وجود تحریم‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است که موجب شگفتی کشورهای غربی شده و آنان نیز اذعان دارند که پیشرفت در شرایط محدودیت و کمبود دشوار است.

وی ادامه داد: ایران اسلامی با رهبری امام شهید ثابت کرد که تحریم‌ها نمی‌توانند مانع پیشرفت کشور شوند و دستاوردهای ایران در حوزه‌های مختلف، گواه این موضوع است.

وزیر نیرو شهادت رهبر شهید و فرماندهان کشور را خسرانی قابل توجه برای کشور اعلام کرد و ادامه داد: ایران اسلامی به برکت رهبری امام شهید و مقام معظم رهبری و همچنین حضور پرشور مردم در صحنه، با قدرت ایستاده و تسلیم نخواهد شد.

علی‌آبادی بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای اجرای طرح‌های حوزه آب و برق تاکید کرد و گفت: در این زمینه از ظرفیت مولدسازی نیز استفاده کرده‌ایم تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند.

در این آیین طرح آبیاری و زهکشی بند بادین‌آباد پیرانشهر و همچنین طرح‌های تولید و انتقال آب این منطقه با اعتبار هزینه‌شده ۱۷ همت به بهره‌برداری رسید.