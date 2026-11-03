وزیر نیرو: نقشه راه زیرساختی در آذربایجان غربی تدوین شود

به گزارش کردپرس، عباس علی‌آبادی در نشست دستگاه‌های تابعه وزارت نیرو در آذربایجان‌غربی، افزود: این سفر با هدف ابلاغ سلام دولت و رئیس‌جمهور انجام شده و امیدواریم نتایج آن به بهبود شرایط و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم شریف استان منجر شود.



او همچنین با قدردانی از پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: آقای رحمانی با تسلط بر مسائل و نیازهای استان، موضوعات زیرساختی و انرژی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و همراهی نمایندگان مجلس نیز در پیشبرد برنامه‌ها و رفع مشکلات آذربایجان‌غربی نقش مؤثری دارد.



وزیر نیرو بر ضرورت احیای دریاچه ارومیه نیز تأکید کرده و افزود: حتی با افزایش بارندگی‌ها نیز نمی‌توان از اقدامات جدی برای احیای دریاچه و دشت‌های استان غافل شد و مدیریت منابع آب، مصرف بهینه و ارتقای بهره‌وری باید با جدیت دنبال شود تا زمینه احیای زیست‌بوم منطقه فراهم شود.



علی‌آبادی همچنین با اشاره به تعدد پروژه‌ها و مطالبات استان، اضافه کرد: نقشه راه اقدامات موردنیاز باید با بررسی کارشناسی تدوین و طرح‌ها براساس اولویت وارد مرحله اجرا شوند و اعتبارات به سمت پروژه‌های مولد و طرح‌هایی هدایت شود که بیشترین اثربخشی را در رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌ها دارند.



او در پایان با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش ناترازی برق، افزود: دولت با جدیت برای رفع این مشکل پای کار است و در کنار اقدامات اجرایی، همراهی مردم، اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی نیز در عبور از چالش‌های موجود اهمیت اساسی دارد.





