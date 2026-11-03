پروژه آبیاری ٦ هزار هکتاری بادین آباد پیرانشهر با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

سرویس آذربایجان غربی- با حضور وزیر نیرو شبکه اصلی آبیاری بادین‌آباد با ظرفیت تقریبی ۱۲۵ مگاوات و توسعه شبکه آبیاری برای پوشش ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به بهره برداری رسید.

به گزارش کردپرس، وزیر نیرو به همراه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به‌منظور افتتاح و بهره‌برداری از شبکه آبیاری ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه بادین‌آباد با استقبال استاندار آذربایجان غربی و کمال حسین‌پور نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس وارد شهرستان پیرانشهر شد.

با حضور وزیر نیرو شبکه اصلی آبیاری بادین‌آباد به بهره برداری رسید. پروژه مذکور شامل احداث ۱۳۲ کیلومتر خط انتقال برق، ایستگاه تولید برق با ظرفیت تقریبی ۱۲۵ مگاوات و توسعه شبکه آبیاری برای پوشش ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی است.

همچنین تأمین و انتقال آب از طریق شبکه اصلی از بادین‌آباد به پیرانشهر، از بخش‌های مهم این طرح زیرساختی به شمار می‌رود.

اجرای این پروژه می‌تواند با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه آبیاری اراضی کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید، حمایت از کشاورزان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید، نقش مؤثری در آینده کشاورزی پیرانشهر داشته باشد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در آیین بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری و پروژه برق‌رسانی پیرانشهر که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: اجرای طرح‌های نوین آبیاری علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب، زمینه استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی پیرانشهر افزود: مدیریت منابع آب و حرکت به سمت روش‌های نوین آبیاری از ضرورت‌های توسعه پایدار کشاورزی است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان را فراهم کند.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اضافه کرد: در کنار اجرای پروژه‌های آبیاری و صرف هزینه برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، باید موضوع فرآوری محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی نیز به‌طور جدی دنبال شود.

رحمانی ادامه داد: تولید محصولات کشاورزی به‌تنهایی برای ایجاد ارزش اقتصادی کافی نیست و باید با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، امکان فرآوری، بسته‌بندی و عرضه مناسب محصولات نیز در داخل منطقه فراهم شود.

وی با بیان اینکه ایجاد شهرک‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای منطقه قرار گیرد، گفت: مسوولان باید با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، زمینه استقرار صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی را فراهم کنند تا ارزش افزوده تولیدات در خود منطقه ایجاد شود.

وی همچنین اصلاح الگوی کشت و استفاده از گونه‌های مناسب و روش‌های نوین تولید را از دیگر الزامات توسعه کشاورزی دانست و بیان کرد: با انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه و به‌کارگیری فناوری‌های جدید می‌توان ضمن کاهش مصرف آب، میزان تولید و درآمد کشاورزان را چند برابر افزایش داد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی مرز تمرچین اشاره کرد و گفت: این مرز به دلیل موقعیت راهبردی و امکان توسعه مبادلات تجاری، فرصت ارزشمندی برای رونق اقتصادی منطقه به شمار می‌رود که باید در کنار توانمندی‌های بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

رحمانی تاکید کرد: پیوند دادن ظرفیت‌های کشاورزی با امکانات تجاری مرز تمرچین و توسعه صنایع فرآوری می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد تولیدکنندگان و بهبود معیشت مردم منطقه را فراهم کند.