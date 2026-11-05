شماره نوامبر مجله مصور کُردی «باژار» منتشر شد

شهرداری کلان‌شهر آمد (دیاربکر) شماره نوامبر مجله دیجیتال و مصور «باژار» را به دو گویش کرمانجی و زازاکی منتشر کرد؛ این نشریه با هدف گسترش فرهنگ مطالعه به زبان مادری، کودکان و نوجوانان را مخاطب قرار داده است.

به گزارش کردپرس، مجله «باژار» از سوی اداره فرهنگ، هنر و امور اجتماعی شهرداری کلان‌شهر آمد، هر دو ماه یک‌بار در قالب دیجیتال منتشر می‌شود.

سردبیری این مجله را دوغان گوزل، خالق شخصیت کارتونی «قِرِک»، برعهده دارد. شماره جدید «باژار» در ۲۹ صفحه، موضوعاتی از آمداسپور و ادبیات کُردی تا زبان سیاسی طنز و ماجراهای تازه داستان‌های مصور را در بر می‌گیرد.

ماجراهای تازه در داستان‌های مصور

در شماره نوامبر، قسمت‌های جدیدی از داستان‌های مصور «Mehlûqatên Eşref» اثر اشرف مومجو و مجموعه‌های «Remazane Çayci»، «Keko» و «Cinawirên Kuçeyên Teng» اثر دوغان گوزل منتشر شده است.

مجله «باژار» می‌کوشد با استفاده از داستان‌های مصور، طنز و شخصیت‌های جذاب، کودکان و نوجوانان را به خواندن و نوشتن به زبان مادری تشویق کند و امکان دسترسی آنان به محتوای فرهنگی و سرگرم‌کننده کُردی را افزایش دهد.

شماره نوامبر و آرشیو شماره‌های پیشین این مجله به‌صورت رایگان از طریق وب‌سایت bajar.tr در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.