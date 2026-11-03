اجرای ۲ هزار و ۷۶۵ متر شبکه آب و فاضلاب در سنندج پس از بازدید بازرسی کل کردستان

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان از اجرای ۲ هزار و ۷۶۵ متر شبکه آب و فاضلاب در مناطق مختلف سنندج و بازبینی مجدد قبوض آب بهای مشترکان در پی بازدید بازرس کل استان از امور آب و فاضلاب این شهرستان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی، افزایش رضایتمندی شهروندان و رسیدگی به مطالبات مردمی مطرح شده در جریان بازدید دکتر حیدری، بازرس کل سازمان بازرسی استان، از امور آب و فاضلاب سنندج در ۱۸ مهر امسال، اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

وی افزود: در این مدت، ۲ هزار و ۷۶۵ متر شبکه آب و فاضلاب در مناطق مختلف سنندج از جمله نایسر، حسن آباد، حاجی آباد، نظام آباد، دوشان، باغ ژاله، شریف آباد و بلوار بعثت اجرا شده است و طرح های توسعه ای و تکمیلی دیگری نیز در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به اعتراض برخی مشترکان نسبت به مبالغ درج شده در قبوض آب بها بیان کرد: تمامی قبوض صادرشده بر اساس دستورالعمل ها و نرخ های ابلاغی وزارت نیرو مجدداً مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت تا از تضییع حقوق مشترکان جلوگیری شود.

فرهاد با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات این شرکت گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری، ۲۴ خدمت در حوزه مشترکان به صورت برخط ارائه می شود.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند برای استفاده از خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضلاب کردستان به سامانه اینترنتی به نشانی https://my.nww.ir/bill/check مراجعه کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری، امور مورد نظر خود را پیگیری کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان تأکید کرد: توسعه زیرساخت ها، رسیدگی به مطالبات مردم و تسهیل دسترسی به خدمات، از اولویت های این شرکت است و اقدامات لازم در این زمینه با جدیت دنبال می شود.