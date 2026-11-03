کردپرس
لایروبی سه کیلومتر از رودخانه کلین کبود در مریوان؛ ۱۴ نقطه پرخطر شناسایی شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۰:۴۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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لایروبی سه کیلومتر از رودخانه کلین کبود در مریوان؛ ۱۴ نقطه پرخطر شناسایی شد

سرویس کردستان - فرماندار مریوان از لایروبی سه کیلومتر از رودخانه کلین کبود و شناسایی ۱۴ نقطه مستعد آب گرفتگی و آسیب پذیر در این شهرستان در راستای آمادگی برای بارش های پیش رو خبر داد.

به گزارش کرد پرس، نشست ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرستان مریوان با حضور فرماندار، دادستان و مدیران دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برگزار شد و در آن اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پیامدهای بارش ها مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست، شهرداری مریوان با به کارگیری ۲ دستگاه ماشین آلات، عملیات لایروبی حدود سه کیلومتر از رودخانه کلین کبود را انجام داده است. همچنین ۱۴ نقطه مستعد آب گرفتگی و آسیب پذیر در سطح شهرستان شناسایی و بررسی شده است.

نژاد جهانی، فرماندار مریوان، در این نشست بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه های اجرایی و خدمات رسان، شناسایی نقاط آسیب پذیر و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش ها تأکید کرد.

تجهیز نانوایی ها به موتور برق برای فعالیت در شرایط اضطراری، ساماندهی تردد تانکرها و تریلی ها در داخل شهر و محور مریوان-سقز، نظارت پلیس بر مسیرهای ممنوعه و بررسی موضوع سرقت کابل های برق از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بود.

مسئولان شهرستان مریوان در این نشست بر هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی برای ارتقای آمادگی در برابر شرایط اضطراری و تداوم خدمات رسانی به شهروندان تأکید کردند.

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