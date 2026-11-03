پایداری شبکه های ارتباطی از الزامات اساسی مدیریت بحران است

ذوالقدر:

سرویس کردستان - معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: پایداری شبکه های ارتباطی و ایجاد مسیرهای امن و پشتیبان، از الزامات اساسی مدیریت بحران و تداوم خدمات رسانی در شرایط اضطراری است.

به گزارش کرد پرس، محمد ذوالقدر در مانور پدافند غیرعامل شرکت مخابرات منطقه کردستان، با قدردانی از عملکرد مدیران و مجموعه های اجرایی استان اظهار کرد: بررسی عملکرد استان ها در شرایط اخیر نشان می دهد کردستان با وجود نگرانی های اولیه، از همراهی و حضور قابل توجه مردم برخوردار بوده است.

وی با اشاره به آمادگی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در شرایط حساس افزود: حضور مسئولان در میدان خدمت، باوجود احتمال وقوع حوادث پیش بینی نشده، شایسته قدردانی است و باید از خانواده های آنان نیز که پشتیبان این تلاش ها هستند، تشکر کرد.

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و مشکلات ارتباطی در آن مقطع گفت: در برخی مأموریت ها امکان برقراری تماس تلفنی برای ارائه گزارش و هماهنگی وجود نداشت و ناچار بودیم برای انتقال اطلاعات، مسیرهای طولانی را طی کنیم.

ذوالقدر با قدردانی از اقدامات مخابرات منطقه کردستان در زمینه ایجاد مسیرهای پشتیبان و افزایش تاب آوری شبکه ارتباطی بیان کرد: اقدامات انجام شده در استان ارزشمند است، اما باید ایجاد لایه های امن ارتباطی نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط بحرانی، استانداری باید بتواند با دستگاه های مختلف ارتباط برقرار کند، گزارش دریافت کند و در صورت نیاز، دستورهای لازم را صادر کند؛ از این رو، ارتباطات مدیریتی نیز باید از امنیت و پایداری کافی برخوردار باشد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت برگزاری مستمر رزمایش ها و تمرین های عملیاتی اظهار کرد: مانورها نباید صرفاً برای رفع تکلیف برگزار شوند، بلکه باید به گونه ای طراحی شوند که آمادگی واقعی نیروها را افزایش دهند؛ چراکه عملکرد افراد در شرایط بحران، تا حد زیادی به آموزش ها و تمرین های قبلی وابسته است.

ذوالقدر با اشاره به نقش ارتباطات در کاهش نگرانی های مردم و مسئولان در شرایط بحرانی افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داد افزایش ترافیک شبکه می تواند برقراری تماس را دشوار کند؛ بنابراین تقویت زیرساخت های ارتباطی علاوه بر تسهیل مأموریت دستگاه ها، در ایجاد اطمینان خاطر و کاهش نگرانی مردم نیز مؤثر است.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل تنها به فعالیت یک سازمان محدود نمی شود، یادآور شد: نهادینه شدن تفکر پیش بینی تهدیدها و تداوم خدمات در بخش های مختلف کشور، مفهوم اصلی پدافند غیرعامل است و استمرار فعالیت شبکه های آب، برق و اطلاع رسانی در شرایط آسیب دیدگی زیرساخت ها، اهمیت اقدامات پیشگیرانه و افزایش تاب آوری را نشان می دهد.

ضرورت نهادینه سازی پدافند غیرعامل در همه دستگاه ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به پدافند غیرعامل گفت: این موضوع نباید تنها به هفته پدافند غیرعامل محدود شود، بلکه لازم است در تمام روزهای سال و در همه بخش ها مورد توجه قرار گیرد.

علی اکبر ورمقانی سرمایه گذاری در حوزه پدافند غیرعامل را اقدامی برای تقویت مدیریت بحران و کاهش خسارت های احتمالی دانست و افزود: برگزاری رزمایش های مستمر، زمینه شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیری دستگاه ها را فراهم می کند و آمادگی در زمان صلح، توان مقابله در زمان بحران را افزایش می دهد.

وی با اشاره به تجربه جنگ های اخیر و درس آموخته های آن در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: این حوادث، در کنار خسارت ها، نقاط ضعف و آسیب پذیری کشور را نیز آشکار کرد و باید از فرصت موجود برای رفع کاستی ها در بخش های حساس و راهبردی استفاده شود.

ورمقانی پدافند غیرعامل را یکی از کم هزینه ترین روش های مقابله با بحران و کاهش خسارت ها دانست و تأکید کرد: این حوزه باید به فرهنگ عمومی و مطالبه همگانی تبدیل شود تا شهروندان نیز نسبت به مسئولیت خود در پیشگیری از آسیب ها آگاهی داشته باشند.

معاون استاندار کردستان با اشاره به عملکرد صداوسیمای مرکز استان در شرایط بحرانی گفت: با وجود آسیب واردشده به ساختمان این مجموعه، کارکنان صداوسیما در کمتر از ۲۴ ساعت فعالیت خود را از محل دیگری از سر گرفتند و اجازه ندادند روند اطلاع رسانی متوقف شود.

وی همچنین از نقش مردم و مجموعه های مخابراتی و رسانه ای در حفظ انسجام و تداوم خدمات رسانی قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار رزمایش ها در حوزه های آب، برق، گاز، ارتباطات، سوخت و کالاهای اساسی تأکید کرد.

پایداری شبکه ارتباطی از اصول اساسی مدیریت بحران است

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان نیز شبکه ارتباطی را از زیرساخت های اصلی مدیریت بحران و فرماندهی دانست و گفت: هرگونه اختلال در این شبکه می تواند هماهنگی دستگاه ها و مدیریت شرایط بحرانی را با دشواری مواجه کند.

کیوان ویسی با اشاره به همکاری مخابرات منطقه کردستان، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: این مجموعه ها برای اجرای دستورالعمل ها و الزامات پدافند غیرعامل همکاری و هماهنگی دارند و در این زمینه، اقدامات لازم را پیگیری می کنند.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری مانورهای مستمر در استان مرزی کردستان اظهار کرد: شبیه سازی شرایط واقعی و سنجش میزان آمادگی دستگاه ها، نقش مهمی در افزایش توان مقابله با بحران دارد و انتظار می رود مدیران دستگاه های اجرایی با توجه به دستورالعمل های ابلاغی، آمادگی لازم را حفظ کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان همچنین با اشاره به ارزیابی های سازمان پدافند غیرعامل گفت: هماهنگی و تلاش جمعی دستگاه های استان در حوزه آمادگی و کار تیمی قابل توجه بوده است و در شرایط ویژه، همکاری فراتر از شرح وظایف سازمانی برای حفظ خدمات و پایداری زیرساخت ها ضرورت دارد.

اجرای ۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری برای افزایش تاب آوری شبکه مخابراتی

مدیر مخابرات منطقه کردستان نیز از اجرای طرح های مختلف برای افزایش پایداری زیرساخت های ارتباطی استان خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته، ۹۱ کیلومتر از مسیرهای فیبر هوایی در نقاط حساس به مسیر زمینی تبدیل و مسیرهای هوایی نیز نوسازی شده است.

آزاد حکمت با اشاره به آسیب پذیری مسیرهای ارتباطی در مناطق روستایی، جاده ای و صعب العبور افزود: تبدیل مسیرهای هوایی به زمینی با اولویت نقاط حساس و مسیرهایی که احتمال خروج آن ها از مدار بیشتر است، انجام شده است.

وی از تأمین ۳۳۷ سلول باتری با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد و اظهار کرد: مخازن سوخت دیزل ژنراتورهای مراکز مخابراتی استان نیز تا ۹۰ درصد شارژ و آماده بهره برداری هستند.

مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به چالش قطعی های مکرر برق و کاهش تدریجی توان باتری ها گفت: مراکز اصلی و پرظرفیت مخابراتی استان با مشکل باتری مواجه نیستند و برای کاهش اختلال در نقاط حساس، اقدامات لازم انجام شده است.

حکمت همچنین از اجرای ۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری در سطح استان با هدف جایگزینی شبکه مسی خبر داد و افزود: اجرای طرح تغییر شبکه به فیبر نوری، علاوه بر ارتقای کیفیت ارتباطات، موجب کاهش سرقت تجهیزات و خرابی های ناشی از آن می شود.

وی درباره اقدامات انجام شده در پایانه مرزی باشماق مریوان اظهار کرد: ساختمان مخابراتی جدیدی به زیربنای ۲۱۰ مترمربع در این پایانه احداث و تجهیزات ارتباطی آن نوسازی شده است. همچنین شبکه ارتباطی از ADSL به VDSL ارتقا یافته و تجهیزات تلفن ثابت، فیبر نوری، پهنای باند و لینک ارتباطی مورد نیاز دستگاه های مستقر تأمین شده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به نصب تجهیزات باتری و تغذیه نیرو در پایانه مرزی باشماق افزود: با ایجاد زیرساخت فیبر نوری در این پایانه و مرز سیرانبند، امکان پاسخگویی به نیازهای ارتباطی سازمان ها فراهم شده و تبدیل سرویس های ارتباطی باشماق به FTTH نیز در دستور کار قرار دارد.

حکمت از ایجاد مسیر پشتیبان رادیویی برای منطقه اورامان خبر داد و گفت: برای شماره های سه رقمی دستگاه های خدمات رسان و سازمان ها، مسیرهای جایگزین پیش بینی شده است تا در صورت بروز اختلال در مسیر اصلی، ارتباط از مسیر پشتیبان برقرار شود؛ از جمله مسیر پشتیبان شماره ۱۲۵ تأمین شده است.

وی در پایان با اشاره به پروژه های ارتباطی اجراشده در ایام اربعین اظهار کرد: از اربعین سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، تعداد ۱۱۱ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۳۴۱ میلیارد تومان اجرا شد و برای اربعین سال ۱۴۰۵ نیز ۵۷ پروژه با اعتبار ۳۲۰ میلیارد تومان به اجرا درآمد.