به گزارش کردپرس، عباس علی‌آبادی روز سه‌شنبه در نشست با مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت نیرو در آذربایجان‌غربی، افزود: وزارت نیرو در انجام وظایف خود کوتاهی نمی‌کند، اما ضروری است منابع مالی به‌دست‌آمده به‌درستی هزینه شوند، زیرا این منابع سرمایه ملی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه بهره‌وری باید اولویت نخست کشور باشد، تصریح کرد: با توجه به نامحدود نبودن منابع و همچنین شرایط جنگی کشور، همه باید برای پیشرفت و حل مشکلات کشور تلاش کنند. هر فردی که توانایی انجام کاری برای کشور داشته باشد اما از انجام آن خودداری کند، در برابر خون شهدا و مردم مسئول است.

وزیر نیرو با تاکید بر آمادگی برای اجرای اقدامات ضروری یادآوری کرد: هر کاری که بتوانیم بدون تردید انجام خواهیم داد اما لازم است نقشه راه مشخصی تهیه و اقدامات بر اساس اولویت‌ها دنبال شود تا بتوان به مسائل به‌صورت جامع پرداخت، در غیر این صورت کارها بوی سیاسی می‌گیرد.

علی‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی گفت: در این استان طرح‌ها و برنامه‌های ارزشمندی وجود دارد که باید اجرایی شوند. با شناخت و اشراف نمایندگان و مسئولان استان بر مسائل و ظرفیت‌های منطقه، می‌توان مشکلات را شناسایی، راهکارهای لازم را ارائه و گام‌های موثری در مسیر توسعه برداشت.

وی بار دیگر با اشاره به ضرورت مدیریت منابع مالی خاطرنشان کرد: منابع کشور نامحدود نیست و باید اعتبارات و سرمایه‌های ملی به شکل صحیح و هدفمند مصرف شوند.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری در استان اظهار کرد: استاندار آذربایجان‌غربی در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری از اختیار کامل برخوردار است.

علی‌آبادی با یادآوری اینکه باید خود را برای تحولات بزرگ آماده کنیم، اضافه کرد: فناوری‌ها به‌سرعت در حال تغییر و تحول هستند.

به گزارش کردپرس، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو صبح امروز با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.

این سفر با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های حوزه آب و برق، ارزیابی روند اجرای طرح‌های زیرساختی و پیگیری مسائل و نیازهای استان در بخش تأمین آب، مدیریت منابع آبی و توسعه شبکه برق انجام می‌شود.

افتتاح و بازدید از پروژه‌های مهم، بررسی روند پیشرفت طرح‌های در دست اجرا و برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان استانی، از جمله برنامه‌های سفر وزیر نیرو به آذربایجان‌غربی خواهد بود.