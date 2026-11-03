کردپرس
تیرانداز کردستانی نایب قهرمان مسابقات جایزه بزرگ کشور شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۹:۴۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تیرانداز کردستانی نایب قهرمان مسابقات جایزه بزرگ کشور شد

سرویس کردستان - شاهو امامی راد، تیرانداز کردستانی، در مسابقات تیراندازی اهداف پروازی قهرمانی کشور (جام جایزه بزرگ) با کسب عنوان نایب قهرمانی، نشان نقره این رقابت ها را از آن خود کرد.

به گزارش کرد پرس، مسابقات تیراندازی اهداف پروازی قهرمانی کشور با حضور ۶۰ نفر از برترین تیراندازان ایران به مدت ۲ روز در باشگاه مهام تهران برگزار شد.

در این رقابت ها که با حضور ملی پوشان و ورزشکاران برتر کشور در فضایی فشرده و نزدیک دنبال شد، شاهو امامی راد، تیرانداز شایسته استان کردستان، با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره شد.

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