در پی تهدید جانی یکی از استادان باسابقه، مورد احترام و بی‌حاشیه گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان از سوی دو فرد نقاب‌دار، استادان و دانشجویان این گروه روز سه‌شنبه 12 آبان‌ماه، در اعتراض به این اتفاق و در راستای صیانت از حرمت، کرامت و امنیت جانی استادان، کلاس‌های درس را تعطیل کردند.

به گزارش کردپرس، حدود دو هفته از این اتفاق ناگوار در دانشگاه کردستان می‌گذرد؛ با این حال، با وجود ثبت شکایت در مراجع قانونی و انتظامی و همچنین ثبت این واقعه از طریق دوربین‌های مداربسته، تاکنون هویت عاملان و آمران این اقدام مشخص نشده است.

در همین راستا، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: «به دلیل تهدید جانی یکی از اعضای محترم این گروه توسط دو نفر نقاب‌دار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ و عدم اقدام عملی تا این لحظه، کلاس‌های گروه جامعه‌شناسی در راستای حفظ حرمت، کرامت و امنیت جانی استادان، روز سه‌شنبه برگزار نمی‌شود.»

با توجه به حواشی پیشین گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان و به‌دنبال رأی برائت جنجالی وزارت علوم در یکی از پرونده‌های خاص و حساس این گروه که همچنان با اعتراض دانشجویان و ناظران دلسوز دانشگاه مواجه است، به نظر می‌رسد فضای این گروه وارد مرحله‌ای نگران‌کننده و پرمخاطره شده است.

از آنجا که اقدام غیرانسانی اخیر یکی از بی‌حاشیه‌ترین و اخلاق‌مدارترین استادان این گروه را هدف قرار داده و با توجه به جایگاه و محبوبیت این استاد در میان دانشجویان و همکاران دانشگاهی، این اتفاق موجب جریحه‌دار شدن احساسات و نگرانی جدی آنان شده است.

انتظار می‌رود حراست دانشگاه، مراجع انتظامی و نهادهای مسئول، در اسرع وقت نسبت به شناسایی عاملان و مهم‌تر از آن، آمران اقدام کنند. روشن شدن ابعاد این واقعه، علاوه بر بازگرداندن آرامش به فضای دانشگاه، می‌تواند به رفع بدگمانی‌ها، گمانه‌زنی‌ها و ابهاماتی کمک کند که در پی این اتفاق شکل گرفته است؛ تا بیش از این، گروه جامعه‌شناسی و دانشگاه کردستان در شرایط خاص و حساس کنونی، درگیر تنش‌ها و التهابات ناشی از چنین حوادثی نشوند.