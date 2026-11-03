خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای12آبان خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۱۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای12آبان خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای12 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی محیط آکادمیک،پیمان برادرانگی مردانە و سرکوب قربانی در روایتهای آزار جنسی/ *دکتر بیان عزیزی خبر بعدی کاهش مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر/ هرمزگان و آذربایجان غربی پر مصرف اند
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