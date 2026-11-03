واگذاری ۲۹۰ قطعه زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در دهگلان

سرویس کردستان - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان از واگذاری ۲۹۰ قطعه زمین در سایت ۲۷ هکتاری جنوب غربی شهر دهگلان به متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش کرد پرس، امیرحسین جمشیدی در حاشیه مراسم قرعه کشی تخصیص زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در دهگلان، اظهار کرد: این اراضی در راستای تسریع در تامین زمین مورد نیاز متقاضیان و اجرای برنامه های نهضت ملی مسکن، بر اساس ضوابط و مقررات و با رعایت عدالت در امتیازدهی و رتبه بندی، تخصیص یافت.

وی افزود: در این مرحله، ۲۹۰ قطعه زمین به ۲۹۰ گروه سه نفره واگذار شد که در مجموع ۸۷۰ نفر از متقاضیان واجد شرایط را در بر می گیرد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه تامین و تخصیص زمین از مراحل مهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تعیین تکلیف این اراضی، گام موثری در مسیر عملیاتی شدن برنامه ساخت مسکن و پاسخگویی به نیاز خانوارهای واجد شرایط در دهگلان به شمار می رود.

جمشیدی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی کردستان با جدیت، روند تامین و تخصیص زمین در شهرهای مختلف استان را پیگیری می کند و با فراهم شدن زیرساخت ها و طی مراحل قانونی، اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن در دهگلان نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح مستلزم همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی، مدیریت شهری و متقاضیان است و تخصیص زمین، یکی از مراحل مهم در فرآیند تحقق آن محسوب می شود.