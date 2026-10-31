اثر هنرمند سنندجی به نمایشگاه بین المللی «AKSARA 2026» اندونزی راه یافت

سرویس کردستان - اثر سوما چوپانی، هنرمند تجسمی و گرافیست سنندجی، در نمایشگاه بین المللی «AKSARA 2026» اندونزی پذیرفته شد؛ رویدادی هنری با محوریت خط ها و نظام های نوشتاری غیرلاتین که میزبان آثار هنرمندانی از کشورهای مختلف جهان است.

به گزارش کرد پرس، سوما چوپانی، هنرمند کردستانی و دانش آموخته رشته گرافیک در مقطع کارشناسی و مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی در مقطع کارشناسی ارشد، از جمله هنرمندانی است که فعالیت حرفه ای خود را در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی دنبال می کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از این رویداد، فراخوان نمایشگاه «AKSARA 2026» با موضوع خط ها و نظام های نوشتاری غیرلاتین، ۳۵۱ اثر از ۱۷۵ هنرمند در ۲۴ کشور جهان دریافت کرد که در نهایت ۲۷۲ اثر از هنرمندان ۲۰ کشور برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدند.

چوپانی پیش از این نیز در نمایشگاه های گروهی نقاشی و عکاسی حضور داشته و یک نمایشگاه انفرادی نقاشی برگزار کرده است. نقاشی، طراحی گرافیک، تصویرسازی و سفالگری از جمله حوزه های فعالیت هنری این هنرمند سنندجی به شمار می رود.

وی همچنین آثار نقاشی خود را برای انتشار و بررسی به یک نشریه هنری در ایالات متحده آمریکا ارسال کرده است؛ اقدامی که با هدف معرفی آثار و گسترش ارتباط با محافل هنری بین المللی انجام شده است.

این هنرمند در کنار فعالیت های حرفه ای، در زمینه آموزش هنر به کودکان نیز فعالیت دارد و با تکیه بر دانش دانشگاهی و تجربه تدریس، بر تقویت خلاقیت، قدرت مشاهده و مهارت های بصری کودکان تأکید می کند.

کسب رتبه ها و افتخارات هنری و معرفی به عنوان معلم نمونه استان کردستان از دیگر سوابق حرفه ای سوما چوپانی است.