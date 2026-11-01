درخواست مالکان کرد روستاهای گره سپی از وزارت کشور سوریه برای حل منازعات ملکی
به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد مالکان کرد در ۳۶ روستای گره سپی اعلام کردهاند که اسناد رسمی مالکیت زمینها و املاک خود را به مراجع ذیربط ارائه کردهاند، اما شکایتهای آنان تاکنون به نتیجه نرسیده و اختلافات مربوط به تصرف املاک همچنان ادامه دارد.
این وکیل و عضو مجلس خلق سوریه در درخواست خود از وزارت کشور خواسته است که به نهادهای مسئول دستور دهد پروندههای مطرحشده را با همکاری چهرههای محلی و نمایندگان مجلس بررسی و اختلافات موجود را بر اساس اسناد قانونی مالکیت حلوفصل کنند.
در این درخواست تأکید شده است که ادامه وضعیت کنونی میتواند به افزایش تنشهای اجتماعی منجر شود و رسیدگی به اختلافات باید از مسیر گفتوگو و سازوکارهای قانونی انجام گیرد، نه اقدامات انتقامجویانه یا تلافیجویانه.
مالکان معترض میگویند حفاظت از مالکیت خصوصی و جلوگیری از تصرف خانهها و زمینها خارج از چارچوبهای قانونی، از مسائل اصلی این پروندههاست. آنان همچنین خواستار آن شدهاند که ادعاهای طرفهای مختلف بدون تبعیض قومی و هرگونه اقدام تلافیجویانه بررسی شود.
درخواست مداخله وزارت کشور سوریه در شرایطی مطرح شده است که اختلافات بر سر مالکیت زمین و خانه در برخی مناطق سوریه، بهویژه مناطقی که در سالهای گذشته شاهد جابهجایی جمعیت و تغییر کنترل بودهاند، میتواند به تنش میان ساکنان محلی منجر شود.
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