درخواست مالکان کرد روستاهای گره سپی از وزارت کشور سوریه برای حل منازعات ملکی

سرویس جهان- یک وکیل و عضو مجلس خلق سوریه با ارسال درخواستی به وزارت کشور، خواستار رسیدگی به اختلافات ملکی و ادعاهای مربوط به تصرف زمین‌ها و املاک ساکنان کرد در شهر گره سپی و روستاهای اطراف آن شد.

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد مالکان کرد در ۳۶ روستای گره سپی اعلام کرده‌اند که اسناد رسمی مالکیت زمین‌ها و املاک خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده‌اند، اما شکایت‌های آنان تاکنون به نتیجه نرسیده و اختلافات مربوط به تصرف املاک همچنان ادامه دارد.

این وکیل و عضو مجلس خلق سوریه در درخواست خود از وزارت کشور خواسته است که به نهادهای مسئول دستور دهد پرونده‌های مطرح‌شده را با همکاری چهره‌های محلی و نمایندگان مجلس بررسی و اختلافات موجود را بر اساس اسناد قانونی مالکیت حل‌وفصل کنند.

در این درخواست تأکید شده است که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود و رسیدگی به اختلافات باید از مسیر گفت‌وگو و سازوکارهای قانونی انجام گیرد، نه اقدامات انتقام‌جویانه یا تلافی‌جویانه.

مالکان معترض می‌گویند حفاظت از مالکیت خصوصی و جلوگیری از تصرف خانه‌ها و زمین‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی، از مسائل اصلی این پرونده‌هاست. آنان همچنین خواستار آن شده‌اند که ادعاهای طرف‌های مختلف بدون تبعیض قومی و هرگونه اقدام تلافی‌جویانه بررسی شود.

درخواست مداخله وزارت کشور سوریه در شرایطی مطرح شده است که اختلافات بر سر مالکیت زمین و خانه در برخی مناطق سوریه، به‌ویژه مناطقی که در سال‌های گذشته شاهد جابه‌جایی جمعیت و تغییر کنترل بوده‌اند، می‌تواند به تنش میان ساکنان محلی منجر شود.