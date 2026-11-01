صاعقه در آبدانان جان یک دامدار را گرفت و ۲۰ رأس دام را تلف کرد

وقوع آذرخش هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی و طوفان در منطقه مورموری از توابع شهرستان آبدانان، به جان‌باختن یک دامدار و تلف شدن ۲۰ رأس دام منجر شد؛ حادثه‌ای که در ادامه وقوع چند مورد صاعقه‌زدگی مرگبار در استان ایلام طی روزهای اخیر رخ داده است.

به گزارش کردپرس، این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه در محدوده شمال‌شرقی شهر مورموری و در بخش کلات مورموری اتفاق افتاد. بر اساس اعلام بخشدار کلات مورموری، برخورد صاعقه با حسین قلی‌نهال، دامدار منطقه، به مرگ او و ۲۰ رأس از دام‌هایش انجامید.علی‌محمد احمدی‌نژاد، بخشدار کلات مورموری، با تأیید این خبر اعلام کرد که حادثه در شرایط ناپایداری جوی و هم‌زمان با وقوع آذرخش و ثبت حدود ۳۰ میلی‌متر بارندگی رخ داده است. به گفته وی، موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ارزش اقتصادی دام‌های تلف‌شده در این حادثه به حدود پنج میلیارد ریال می‌رسد؛ خسارتی که در کنار جان‌باختن دامدار، ابعاد انسانی و اقتصادی این رویداد را برجسته می‌کند.

افزایش نگرانی‌ها از حوادث ناشی از آذرخش در ایلام

این حادثه در شرایطی رخ داده که روز گذشته نیز برخورد صاعقه در شهرستان‌های بدره و ایوان تلفات و مصدومیت‌هایی بر جای گذاشته بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در حادثه بدره دو نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر مصدوم شدند. همچنین در حادثه‌ای جداگانه در بخش زرنه شهرستان ایوان، یک نفر بر اثر آذرخش آسیب دید.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی استان ایلام نیز با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی تا اواسط هفته آینده، نسبت به احتمال وقوع صاعقه، بارش‌های رگباری، وزش باد و کاهش دید افقی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و گردنه‌ها، هشدار داده است.

توالی این حوادث بار دیگر اهمیت رعایت توصیه‌های ایمنی در زمان فعالیت سامانه‌های رعدوبرقی را یادآور می‌شود. پرهیز از حضور در فضای باز، دوری از ارتفاعات و مناطق مرتفع و توجه به هشدارهای رسمی هواشناسی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند خطر مواجهه با صاعقه را کاهش دهد.

مورموری، از مناطق تابعه شهرستان آبدانان در جنوب استان ایلام، حدود ۴۹ کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله دارد و نزدیک به شش هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.