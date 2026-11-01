دبیر شورای عالی امنیت ملی:

به گزارش کردپرس، سرلشکر محسن رضایی شنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی درباره نشست چهارجانبه تهران، تصریح کرد: پس از پیروزی‌های ملت ایران در جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و ۱۷ روزه و شکست‌های سنگینی که آمریکا متحمل شد، برای بسیاری ثابت شد که آمریکایی‌ها نه‌تنها تأمین‌کننده امنیت نیستند، بلکه خود کانون ناامنی به شمار می‌روند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: پس از تجاوزات نامشروع رژیم صهیونیستی به لبنان، سوریه، غزه و اردن، یک سؤال مهم در پی پیروزی‌های ملت ایران مطرح شد و آن اینکه نظم آینده این منطقه چه خواهد بود؟ ترتیبات امنیتی برای اداره این ۲۵ کشور در منطقه غرب آسیا چگونه خواهد بود و این امنیت از چه طریقی و با چه سازوکاری شکل خواهد گرفت؟

وی افزود: در کنار این سؤال، برداشت جدیدی نیز در حال شکل‌گیری است مبنی بر اینکه آمریکا احتمالاً در سال‌های آینده از منطقه خارج خواهد شد. در این صورت، چه کسانی جایگزین آمریکا خواهند شد؟ آیا چین و روسیه جایگزین خواهند شد یا خود کشورهای منطقه مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده خواهند گرفت؟ آیا رژیم صهیونیستی می‌تواند یک هژمونی نیابتی برای آمریکا در منطقه ایجاد کند

سرلشکر رضایی خاطرنشان کرد: بنابراین، دو سؤال بسیار مهم مطرح شده است که علت شکل‌گیری آن‌ها، مقاومت ملت ایران و شکست سنگینی است که آمریکا متحمل شده و ناتوانی‌هایی است که در پی این تحولات با آن مواجه شده است.

وی افزود: این تحولات نشان‌دهنده عظمت ملت ایران است؛ به این معنا که ملت ایران توانایی تعیین سرنوشت ابرقدرت‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها را دارد. آمریکایی‌ها به دنبال این بودند که در دل ملت ایران ترس ایجاد کنند، اما ملت ایران تودهنی بزرگی به آمریکا زد. پیامدها و پس‌لرزه‌های این مقاومت، سراسر اروپا را نیز فراگرفته است.

اگر صدای ملت ایران شنیده نشود، هیچ پیمانی شکل نمی‌گیرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: روبیو به ایتالیا رفت و عملاً کلید بازگشت اروپا به غرب آسیا با محوریت انگلیس و به جای آمریکا را زد. از سوی دیگر، چین و دیگر کشورهای شرق جهان و در آسیا نیز به دنبال راهی برای ورود به این منطقه هستند.

وی ادامه داد: خود ترامپ نیز علاوه بر اسرائیل، به این نتیجه رسیده بود که آیا می‌توان از کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با آمریکا دارند، جایگزینی ایجاد کرد؟ تلاش‌هایی برای شکل‌گیری پیمان‌هایی صورت گرفت؛ اما همه این تلاش‌ها طی یک تا دو سال اخیر نشان داد که اگر صدای ملت ایران شنیده نشود، هیچ پیمانی شکل نمی‌گیرد و هیچ اتحادی پا نمی‌گیرد. بنابراین، هر ترتیبات امنیتی که قرار است شکل بگیرد، باید جایگاه ایران در آن مشخص و مورد توجه باشد.

سرلشکر رضایی با اشاره به حضور نمایندگان عربستان،ترکیه و پاکستان در تهران اضافه کرد: ما از این دوستان دعوت نکرده بودیم خودشان درخواست کردند به ایران بیایند، با ما دیدار کنند و درباره ترتیبات منطقه‌ای گفت‌وگو داشته باشیم. در جریان این گفت‌وگوها، نه از پیمان مکه صحبت شد و نه از موضوع یمن و مسائل مربوط به آن. در مذاکرات رسمی، محور اصلی گفت‌وگوها این بود که ترتیبات آینده منطقه چگونه باید شکل بگیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: از نکات جالب این دیدارها این بود که تصور می‌کردم این افراد از بسیاری از دوستان ما نیز حزب‌اللهی‌تر شده‌اند؛ چراکه با قاطعیت زیادی علیه اسرائیل صحبت می‌کردند. امیرخالد گفت که اسرائیل پس از شما به سراغ ترکیه می‌رود و پس از آن، به سراغ ما، یعنی عربستان، خواهد آمد. ابراهیم کالین، رئیس سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه نیز به شدت در زمینه سخن گفت. عاصم منیر نیز درباره تهدید اسرائیل و پیوندی که میان هندوها و یهودی‌ها علیه مسلمانان و حتی پاکستان در حال شکل‌گیری است، صحبت کرد. این اظهارات، مبتنی بر اطلاعات و نگرانی‌هایی است که آن‌ها درباره آینده و تهدیدهای اسرائیل در قبال کشورهای خود دارند. همین موضوع نیز زمینه‌ساز دستیابی ما به جمع‌بندی خوبی شد.

وی بیان کرد: در این نشست، چهار محور را مشخص کردیم و درباره اولویت دفاع از مسلمانان در برابر اسرائیل، خروج اسرائیل از جنوب لبنان و جنوب سوریه، همچنین مسئله غزه و کرانه باختری گفت‌وگو کردیم. در اطلاعیه‌ای که درباره نخستین نشست منتشر کردیم، اعلام شد که چهار کشور درباره ترتیبات منطقه‌ای گفت‌وگو کرده‌اند. همچنین مقرر شد این جلسات در آینده ادامه پیدا کند و احتمالاً وزیران خارجه این سه کشور نیز بار دیگر به ایران سفر کنند.

سرلشکر رضایی افزود: نشست تهران می‌تواند به بستری برای شکل‌گیری ترتیبات جدید در منطقه تبدیل شود. خواسته ما نیز همین است. ما معتقدیم قدرت‌های خارجی باید از منطقه خارج شوند و کشورهای منطقه خودشان امنیتشان را حفظ کنند.وی با بیان اینکه در این نشست، توضیحاتی درباره اهمیت وحدت برای تأمین امنیت و نقش تفرقه در ایجاد ناامنی ارائه کردم، افزود: همچنین به روند تاریخی حضور قدرت‌های خارجی در منطقه، از دوران شوروی و آمریکا گرفته تا انگلیس، روسیه و دیگر کشورها، اشاره کردم؛ قدرت‌هایی که از خارج منطقه می‌آمدند، در اینجا بساط خود را پهن می‌کردند و منافع کشورهای منطقه را در راستای تأمین منافع خود یا تسویه‌حساب‌هایی که میان قدرت‌ها وجود داشت، پایمال می‌کردند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: به نظر من، در این سه الی چهار ساعت، بحث‌های بسیار خوبی مطرح شد و پایه مناسبی برای آینده امنیت منطقه گذاشته شد.

مکرون و صدراعظم آلمان اذعان دارند جنگ علیه ایران، اروپا را با مشکلات زیادی مواجه کرده است

سرلشکر رضایی گفت: نظم نوین منطقه‌ای به‌صورت درون‌زا و بدون دخالت کشورهای بیرون از منطقه، می‌تواند قواعد و اصول خاص خود را داشته باشد. من برای آنها توضیح دادم که ما چگونه آمریکا را شکست دادیم؛ اهداف و نقشه‌هایشان چه بود و خودشان نیز اطلاعاتی داشتند، اما با جزئیاتی که من گفتم بیشتر توجیه شدند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ثابت شد وقتی کشوری مثل ایران می‌تواند جلوی پنج‌هزار پرواز ناتو به منطقه بایستد و در مقابل تمام ارتش آمریکا و قدرت رژیم صهیونیستی مقاومت کند، اگر چهار کشور با هم باشند، قدرتشان بسیار بیشتر شده و امنیت پایدار در منطقه به وجود می‌آید.

وی بیان کرد: به نظر من مشخص شد ایران جایگاه خوبی در آینده منطقه دارد و بدون حضور ایران اصلاً امنیت به وجود نمی‌آید؛ بنابراین، ایران حتماً باید در هر ترتیبات امنیتی حضور داشته باشد.

رضایی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان گفت: این دو نفر در ابتدای حمله اسرائیل به ایران بسیار خوشحال بودند حتی تعبیر صدراعظم آلمان این بود که «آن کار کثیفی را که اروپا می‌خواست انجام دهد، نتانیاهو انجام داد» و کم مانده بود جشن بگیرند اما اکنون چه می‌گویند؟

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: امروز هم مکرون و هم صدراعظم آلمان اذعان دارند جنگی که علیه ایران رخ داد، اروپا را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است. مکرون می‌گوید مسائل و ناآرامی‌های خیابان‌های ما ناشی از جنگ علیه ایران است و آلمان نیز مشکلات اقتصادی خود را مرتبط با این جنگ می‌داند. زلنسکی نیز چند وقت پیش گفت افزایش قیمت گازوئیل مربوط به تنگه هرمز است؛ آقای ترامپ، چرا آدرس اشتباهی می‌دهید؟

پیامدهای جنگ علیه مردم ایران، تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده است

سرلشکر رضایی خاطرنشان کرد: جنگ علیه ایران، بازتاب بین‌المللی گسترده‌ای داشته و زندگی مردم سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. دلیل این مساله، مقاومت ملت ایران، پیروزی‌های به‌دست‌آمده و جایگاه ایران در نقشه اقتصادی جهان است. اگر حادثه‌ای علیه ملت ایران رخ دهد، این‌گونه نیست که تنها مردم ایران متضرر شوند، بلکه تمام دنیا از پیامدهای آن آسیب می‌بیند.

وی ادامه داد: اکنون در آمریکا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ آقای ترامپ هر جا برای سخنرانی انتخاباتی و تبلیغاتی حاضر می‌شود، باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا جنگ را آغاز کرده است؟ و ناگزیر به آن پاسخ می‌دهد. روشن است که این جنگ پیامدهای بسیار بزرگی داشته و فکر و ذهن مردم سراسر جهان را به خود مشغول کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: این پیامدهای عظیم که اکنون زندگی مردم را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار داده، ناشی از مقاومت ایران، توانایی ایران، جایگاه جغرافیایی ایران و تمدن ایران است. این جنگ موجب شد بسیاری از وجوه کمتر شناخته‌شده ملت ایران آشکار شود و اقتدار این ملت بیش از پیش به نمایش درآید.

وی تصریح کرد: هیچ خانواده و هیچ فردی در آمریکا نیست که از حمله آمریکا به ایران متضرر نشده باشد. هزینه‌های سوخت، بنزین، وسایل گرمایشی و به‌طور کلی هزینه‌های زندگی آنان به‌شدت افزایش یافته است. نه جنگ ویتنام چنین پیامدهایی داشت و نه جنگ‌های دیگر. البته در جنگ ویتنام نیز شمار زیادی از سربازان آمریکایی کشته شدند، اما آن جنگ چنین آثار گسترده‌ای در سراسر جهان بر جای نگذاشت.

هفت شرط ما عملی نشود نه تنگه هرمز باز می شود و نه مذاکره ای در کار است

سرلشکر رضایی خاطرنشان کرد: بحث دیپلماسی اخیر ما از بیش از یک ماه شروع شده است، ما به دلیل پیگیری‌های مکرری که آمریکایی‌ها می‌کردند که ما وارد بحث مذاکره بشویم ما به آنها گفتیم که ما مذاکره با شما نداریم ولی شروط مان را به شما می گوییم لذا تا شروط ما عمل نشود مذاکره نخواهد بود شروط ما را عمل کنید.دبیر شورای عالی امنیت ملی یاداور شد: گفتند شما شروطتان را بنویسید که از طریق همین واسطه ها یعنی پاکستان و قطر به ما گفتند. یک تلاش هم عراق شروع کرد نیمه تمام ماند. ما هفت شرط مان را فرستادیم. گفتیم تا هفت شرط ما عملی نشود نه تنگه هرمز باز می شود و نه مذاکره‌ای در کار خواهد بود، گفتیم ما باید اول تغییر رفتار در شما ببینیم چرا که ما دیگر به دیپلماسی گذشته بر نمی گردیم. اگر شما تغییر رفتار دادید ما هفت شرط شما را دیدیم بعد ما می‌توانیم بنشینیم ببینیم چه کار باید کنیم

به هیچ‌وجه از حقوق ملت ایران عقب‌نشینی نخواهیم کردسرلشکر رضایی بیان کرد: این را فرستادیم و به ما پاسخ دادند ما دیدیم که عملاً تلاش کرده‌اند هفت شرط ما را تا یک مقدار رقیق کنند ثانیاً، مباحثی را که قرار بود در مراحل بعدی درباره آن‌ها صحبت کنیم، به مراحل ابتدایی مذاکرات آورده بودند. ما در پاسخ به آن‌ها نوشتیم که پاسخ‌های شما قانع‌کننده نیست. پس از ارسال این پاسخ، مجدداً واسطه‌گری ها آغاز شد. آقای عاصم منیر به ایران آمدند. قطری‌ها نیز به ایران آمدند و پیشنهاد دومی مطرح کردند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم نسبت به پیشنهاد اول بهتر بود، اما ما باز هم با این نگاه که نمی‌خواستیم با خوش‌بینی برخورد کنیم و باز آن‌ها مجدداً بخواهند به ما حمله کنند. بنابراین، صریحاً این پیام منتقل شد. آقای عراقچی به طرف مقابل اعلام کردند که ایران اساساً به شما مشکوک است؛ چراکه ممکن است وارد مذاکره شوید و پس از انتخابات، مجدداً به ایران حمله کنید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد؛ پس از طرح این موضوع، پاسخ سوم آن‌ها به دست ما رسید که نسبت به پاسخ‌های قبلی بسیار بهتر بود. در این پاسخ، نوعی شفافیت وجود داشت و اعلام کرده بودند که آمریکایی‌ها آمادگی دارند هفت شرط ایران را بپذیرند.

سرلشکر رضایی بیان کرد: ما مجدداً چند ابهام داشتیم که آقای عراقچی این ابهامات را به طرف مقابل منتقل کردند. ایشان به واشنگتن رفته بودند و پاسخ‌هایی را دریافت کردند که تقریباً دیروز این پاسخ‌ها را به آقای عراقچی دادند و در همین چارچوب، بحث‌ها در دور جدید مذاکرات آغاز شده است. بنابراین، ما دیپلماسی را جدی می‌دانیم، اما به هیچ‌وجه از حقوق ملت ایران عقب‌نشینی نخواهیم کرد

موشک‌های ضدناو را بالای سر ناو جرج واشنگتن تست کردیم/ هیچ عاقلی در دنیا روی امنیت ملی کشورش سهل‌انگاری نمی‌کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: حرف نخست ما این است که اگر ترامپ در اینجا تنبیه نشود، فردا هر کشور دیگری می‌گوید به ایران حمله کنیم و هیچ مابه‌ازایی نمی‌دهیم. مهمترین بازدارندگی ما این است که جنگ را به‌گونه‌ای پایان دهیم که دیگر هیچ‌کس جرات نکند به ایران حمله کند.

وی افزود: ما لجبازی نمی‌کنیم، بلکه عقلانی و بر اساس امنیت ملی و آینده کشور برخورد می‌کنیم؛ زیرا دشمن تجاوز کرده و خسارت وارد کرده است اگر حقوق ملت ایران را احیا نکنیم، فردا هر کشور دیگری به ایران حمله می‌کند؛ همان‌طور که در گذشته دیدید آمریکا حمله کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد.

سرلشکر رضایی ادامه داد: ما براساس چارچوبی منطقی ایستادگی می‌کنیم و به لطف پروردگار متعال، نیروهای مسلح ما در آمادگی بسیار خوبی به سر می‌برند. اگر جنگ آغاز شد، ما شاخ‌های آمریکا را می‌شکنیم تا ببینیم ابن گاو بدون شاخ چه کاری می‌خواهد بکند، آیا می‌تواند از خودش دفاع کند.

وی بیان کرد: ما موشک‌های ضدناو خودمان را بالای سر ناو جرج واشنگتن تست کردیم و وضعیت ما در تنگه هرمز مشخص است امروز با قدرت در تنگه هرمز حضور داریم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: هیچ عاقلی در دنیا روی امنیت ملی کشورش سهل‌انگاری نمی‌کند، زیرا امنیت ملی خط قرمز هر کشوری است. ما به هیچ وجه حاضر نیستیم امنیت ملی و منافع کل ایران ضعیف شود.

وی اضافه کرد: اگرچه در این مسیر هزینه‌هایی داده‌ایم و زندگی مردم با سختی‌هایی مواجه است، اما دستاورد بزرگی که امروز به دست آورده‌ایم و در آینده بیشتر نیز خواهیم گرفت، با این سختی‌ها قابل مقایسه نیست. فرزندان و آیندگان این ملت در آینده، در سایه این مقاومت، بهترین زندگی را در منطقه خواهند داشت و با افتخار به این دوران نگاه خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفت‌وگو در حوزه هسته‌ای؛ با بیان اینکه معلوم نیست پس از تحمیل جنگی دیگر بر ایران ما در ان پی تی بمانیم پاسخ داد: ما عضو ان پی تی هستیم و بیست و دو حق داریم و اگر قرار بر گفت‌وگوی هسته ای باشد ما حقوق خود را طلب خواهیم کرد فلذا محکم برای احقاق حقوق ملت ایران ایستاده ایم و البته مسئله زمان را نیز مد نظر داریم. اکنون منتظر پاسخ آمریکایی ها هستیم؛ تنگه هرمز امکان بازگشایی ندارد مگر در صورت عمل به هفت شرط ایران.

سردار رضایی ادامه داد: گروسی مزدور و خدمتکار رژیم صهیونیستی است؛ او تنها مدیر آژانسی است که می گوید برنامه هسته‌ای ایران انحراف دارد، حال آنکه بیشترین بازرسی ها از تاسیسات هسته‌ای ایران انجام شده است و عدم انحراف در برنامه هسته ای ایران اثبات شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نامه ونس؛ گفت: نامه را مطالعه کرده ام اما هنوز پاسخی به آن نداده ام. لحن این نامه کاملا تغییر کرده است و متفاوت از نامه پیشین ترامپ است و این یکی از نشانه های اقتدار و پیروزی ملت ایران است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره تغییر دکترین هسته‌ای تصریح کرد: مطالبه مردمی درباره تغییر دکترین هسته‌ای وجود دارد؛ ملت ایران صاحبان اصلی کشور هستند و حق دارند مطالباتشان را مطرح کنند اما هنوز هیچ تصمیم جدیدی در حاکمیت گرفته نشده است. البته این بحث مطرح است که در صورت تحمیل جنگی دیگر این دکترین تغییر پیدا کند یا نه. ملت ایران می بیند که با وجود فعالیت صلح آمیز هسته ای دشمن تاسیسات هسته ای ما را بمباران و به کشور ما حمله کرده است فلذا این مطالبات شکل می گیرد که چرا باید این وضع ادامه پیدا کند.

سرلشکر محسن رضایی درباره ساختار حکومت و اداره کشور تشریح کرد: جنگ اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران قائم به شخص نیست و لحظه ای در کار اداره کشور خللی وارد نشده است و این نشان می دهد در چهل و هفت سال اخیر نهاد دولت-ملت کاملا در کشور مستقر شده است؛ اکنون دیپلماسی بدلیل شرایط جنگی توسط شورای عالی امنیت ملی مدیریت می‌شود و البته این حالت هم خارج از دولت نیست چراکه رییس این شورا رییس جمهور و وزیر خارجه نیز یکی از اعضای این شوراست، همچنین اکنون همه مسئولان در همه قوا متحد و هم‌صدا هستند و ممکن است از نظرات کارشناسی تفاوت هایی باشد اما در نهایت امروز بالاترین همصدایی پشت سر رهبر انقلاب وجود دارد و مردم عزیز ایران به دوگانه‌سازی‌ها و القای چندصدایی توجه نکنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ملاقات خود با رهبر معظم انقلاب؛ بیان داشت: ایشان با نهایت آگاهی حتی در جزئیات، به امور کشور مسلط و مقتدرانه مشغول اداره کشور هستند و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی رهنمودهای خوبی فرمودند.

سرلشکر رضایی در پایان با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی کمتر از موشک ها قدرت آفرین نیستند؛ تاکید کرد: این اتحاد تنها محدود به عرصه سیاست نیست و باید در جبهه اقتصاد و فرهنگ هم تسری یابد و دشمن را هرچه زودتر ناامید کرد. اکنون در خارج از مرزها در جبهه مقاومت در لبنان و یمن وضعیت خوب است و افکار عمومی جهان نیز نسبت به ایران دچار تغییرات مثبت شده است و باید این روند تقویت شود.