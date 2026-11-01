نماینده پارلمان عراق:

غالب محمد، نماینده پارلمان عراق، مدعی شد دولت اقلیم کردستان ماهانه به ۲۰ هزار نیروی سوری حقوق پرداخت می‌کند و پیشنهاد داد به‌جای پرداخت این حقوق، ۲۰ هزار نیروی جوان قراردادی، داوطلب و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی که سال‌ها در اقلیم خدمت کرده‌اند، استخدام شوند.

به گزارش کردپرس، غالب محمد، نماینده پارلمان عراق، در پیامی اعلام کرد که دولت اقلیم کردستان ماهانه به ۲۰ هزار نیروی سوری حقوق پرداخت می‌کند.

وی گفت پیشنهاد کرده است به‌جای پرداخت حقوق به این نیروها، ۲۰ هزار نیروی جوان قراردادی، داوطلب و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی که سال‌ها به مردم و اقلیم خدمت کرده‌اند، جایگزین شوند. در این گزارش، منظور از «نیروهای سوری» همان نیروهای پیشمرگه کردستان سوریه است که در برخی اظهارات رسانه‌ای، حزبی و پارلمانی با این عنوان از آنها یاد می‌شود.

مقام‌های رسمی اقلیم کردستان و فرماندهان نظامی اعلام کرده‌اند این نیروها بخشی از ساختار امنیتی و دفاعی اقلیم هستند و در جنگ علیه داعش نیز تلفات داده‌اند؛ از این رو، موضوع قطع حقوق آنها علاوه بر جنبه مالی، دارای ابعاد امنیتی و سیاسی نیز دانسته می‌شود.

بر اساس اظهارات برخی نمایندگان پارلمان و ناظران مالی، وزارت دارایی عراق هنگام بررسی فهرست حقوق نیروهای امنیتی اقلیم، بودجه اختصاص‌یافته به این نیروها را که بیش از ۲۶ میلیارد دینار عنوان شده، به‌طور کامل حذف کرده و از ارسال آن خودداری کرده است.

دولت عراق اعلام کرده است این نیروها خارج از چارچوب قانونی و قانون اساسی نیروهای مسلح عراق قرار دارند و تابعیت عراقی ندارند؛ از این رو بغداد پرداخت هزینه‌های نیرویی را که در تشکیلات رسمی وزارت پیشمرگه یا نهادهای امنیتی مورد تأیید قرار نگرفته است، نمی‌پذیرد. با توجه به اینکه بغداد بودجه‌ای برای این نیروها اختصاص نمی‌دهد، هزینه‌ها و حقوق آنها از منابع داخلی دولت اقلیم کردستان و بر اساس سازوکارهای داخلی، از جمله تشکیلات نیروهای زێرەڤانی یا سازوکارهای حزبی و همچنین درآمدهای داخلی و کمک‌ها، تأمین می‌شود.