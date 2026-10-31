شطرنج باز کردستانی قهرمان مسابقات کشوری بیماران خاص شد

سرویس کردستان - کوثر جوانمردی، ورزشکار کردستانی، در هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور ویژه بیماران مبتلا به ام اس، با کسب مقام نخست رشته شطرنج بانوان زیر ۳۵ سال، مدال طلای این رقابت ها را به دست آورد.

به گزارش کرد پرس، هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور ویژه بیماران خاص و مبتلا به ام اس در بخش بانوان و آقایان، با میزبانی مشهد و در سه رشته ورزشی دارت، شطرنج و پتانک برگزار شد.

در این رقابت ها، کوثر جوانمردی به نمایندگی از استان کردستان در رشته شطرنج بانوان رده سنی زیر ۳۵ سال به میدان رفت و با عملکرد موفق خود، عنوان قهرمانی کشور و نشان طلای این دوره از مسابقات را کسب کرد.