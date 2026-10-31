رویکرد دو حزب اصلی آمریکا در قبال کردها تفاوت زیادی ندارد

مقام ارشد سابق آمریکا:

سرویس جهان- آموس هوکشتاین، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور منابع انرژی، با اشاره به حمایت دولت‌های دموکرات از کردها در سوریه و عراق، گفت سیاست واشنگتن در قبال سوریه در صورت روی کار آمدن دموکرات‌ها احتمالاً تغییر بنیادینی نمی‌کرد. او با یادآوری اینکه دولت جو بایدن نیز در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری خود با احمد الشرع وارد تعامل شد، تأکید کرد حمایت از دولت جدید سوریه باید مشروط به عمل به تعهدات باشد و در عین حال حقوق کردها و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی تضمین شود.

به گزارش کردپرس، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور منابع انرژی با اشاره به حمایت بیشتر دولت‌های دموکرات از کردها در سوریه و عراق، گفت سیاست واشنگتن در قبال کردهای سوریه در صورت روی کار بودن دولت دموکرات احتمالاً متفاوت می‌بود. آموس هوکشتاین همچنین از احزاب اقلیم کردستان عراق خواست برای مذاکره با دولت مرکزی و تعامل با همسایگان، اختلافات خود را کنار بگذارند و با موضعی مشترک عمل کنند.

آموس هوکشتاین در گفت‌وگو با نشریه آمارگی درباره رویکرد دو حزب اصلی آمریکا به مسئله کردها، سیاست دولت دونالد ترامپ در سوریه و روابط اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی سخن گفت.

هوکشتاین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا سیاست آمریکا در قبال کردهای سوریه در صورت استقرار یک دولت دموکرات نیز همین شکل را داشت، گفت احتمالاً تفاوت‌هایی در این سیاست ایجاد می‌شد. او تأکید کرد که دولت‌های دموکرات باراک اوباما و جو بایدن حمایت قابل‌توجهی از جمعیت کرد در سوریه، عراق و اقلیم کردستان داشته‌اند.

معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور منابع انرژی ابراز امیدواری کرد که دولت و کنگره آینده آمریکا، در صورت در اختیار گرفتن قدرت از سوی دموکرات‌ها، همچنان رویکردی همدلانه و حمایتی نسبت به مردم کرد داشته باشند؛ مردمی که به گفته او طی چند دهه گذشته از ایالات متحده حمایت کرده‌اند.

اظهارات هوکشتاین نشان می‌دهد که از نگاه او، در رویکرد دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به مسئله کردها تفاوت‌هایی وجود دارد و سیاست دولت‌های دموکرات در دوره اوباما و بایدن با حمایت آشکارتری از جمعیت کرد در سوریه و عراق همراه بوده است. با این حال، او در ارزیابی سیاست کنونی آمریکا تأکید کرد که مسئولیت تعیین سیاست خارجی بر عهده رئیس‌جمهور است و نباید تصمیم‌های دولت را صرفاً به مواضع نمایندگان و فرستادگان ویژه نسبت داد.

هوکشتاین در پاسخ به پرسشی درباره همسویی با سیاست تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، از موضع‌گیری مستقیم درباره عملکرد او خودداری کرد و گفت نمی‌خواهد موضوع را به یک فرد مشخص محدود کند. او با اشاره به تجربه فعالیت خود به‌عنوان فرستاده دولت‌های مختلف آمریکا گفت فرستادگان سیاست‌گذار نیستند و این رئیس‌جمهور ایالات متحده است که سیاست نهایی را تعیین می‌کند.

او در تشریح رویکردی که از نظرش باید مبنای سیاست آمریکا در سوریه قرار گیرد، بر حمایت از شکل‌گیری کشوری باثبات، صلح‌طلب و نزدیک به غرب تأکید کرد؛ کشوری که با افراط‌گرایی و تروریسم مقابله کند و حقوق همه شهروندان، فارغ از تعلقات قومی و مذهبی آنان، را به رسمیت بشناسد. هوکشتاین افزود که حمایت از مردم کرد نیز باید بخشی از سیاست واشنگتن در قبال سوریه باشد.

هوکشتاین درباره احتمال تغییر کلی سیاست آمریکا در سوریه در صورت روی کار آمدن دموکرات‌ها گفت بخش‌های مهمی از این سیاست احتمالاً تغییر نمی‌کند. او یادآور شد که احمد الشرع در پایان دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن به قدرت رسید و دولت وقت آمریکا نیز هیأتی را برای دیدار با او به سوریه اعزام کرد.

به گفته هوکشتاین، رویکرد واشنگتن در قبال احمد الشرع باید بر اساس اعتماد مشروط و فراهم کردن فرصت برای اثبات توانایی او در اجرای تعهداتش باشد. او تأکید کرد حمایت از رئیس‌جمهور سوریه نباید به معنای اعطای اختیار یا پشتیبانی بدون قیدوشرط باشد و وعده‌های او باید در عمل راستی‌آزمایی شوند.

هوکشتاین با اشاره به پیشینه احمد الشرع در سازمان‌های تروریستی، آن را نگران‌کننده توصیف کرد، اما گفت چنانچه او مسیر کنونی را ادامه دهد و برای همکاری با آمریکا آمادگی داشته باشد، واشنگتن باید از این روند حمایت کند. او در عین حال وضعیت سوریه را همچنان شکننده دانست و گفت بخش‌هایی از این کشور در کنترل نیروهای دیگری قرار دارد.

بخش دیگری از این گفت‌وگو به روابط اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی در بغداد اختصاص داشت؛ موضوعی که هوکشتاین در آن، برخلاف اشاره به اختلافات و رقابت‌های سیاسی میان احزاب کردستان، بر ضرورت همکاری آنها تأکید کرد.

او گفت بهترین گزینه برای اقلیم کردستان این است که همه جریان‌ها و احزاب سیاسی با یکدیگر همکاری کنند و در مذاکره با بغداد یک صدا و با موضعی واحد حضور یابند. به اعتقاد هوکشتاین، چنین رویکردی می‌تواند زمینه دستیابی به توافق درباره مسائل سیاسی، تقسیم درآمدها و روابط میان اقلیم و دولت مرکزی را فراهم کند.

هوکشتاین همچنین توسعه زیرساخت‌های حیاتی و مسیرهای انتقال منابع و کالا را از موضوعاتی دانست که اقلیم کردستان باید در تعامل با بغداد و کشورهای همسایه دنبال کند. او با اشاره به ظرفیت ایجاد مسیرهای زیرساختی از طریق ترکیه یا سوریه، تأکید کرد قدرت اقلیم کردستان در برابر همسایگان خارجی زمانی به حداکثر می‌رسد که احزاب و جریان‌های سیاسی آن در داخل به همکاری و هماهنگی برسند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر روند تشکیل دولت اقلیم و روابط اربیل و بغداد تأثیر گذاشته است. تأکید هوکشتاین بر ضرورت مذاکره با یک موضع واحد، بیانگر این ارزیابی است که تداوم رقابت‌های داخلی می‌تواند قدرت چانه‌زنی اقلیم کردستان را در مذاکرات سیاسی، اقتصادی و زیرساختی با دولت مرکزی و کشورهای همسایه کاهش دهد.

هوکشتاین در بخش دیگری از این مصاحبه به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا پرداخت و ابراز امیدواری کرد که دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان و احتمالاً سنا را به دست آورند. او گفت تغییر ترکیب کنگره اختیارات رئیس‌جمهور در برخی حوزه‌های سیاست خارجی را از بین نمی‌برد، اما می‌تواند زمینه بحث و بررسی جدی‌تر درباره دلایل ورود آمریکا به جنگ با ایران و مسیر آینده این درگیری را فراهم کند.

به گفته هوکشتاین، اکثریت دموکرات در کنگره می‌تواند محدودیت‌هایی در برابر اقدام‌های دولت دونالد ترامپ ایجاد کند و زمینه بازنگری در برخی سیاست‌های خارجی و نظامی این دولت را فراهم آورد. او همچنین بر ضرورت تقویت اتحادهای آمریکا، حمایت از اوکراین و کاهش حضور و هزینه‌های نظامی ایالات متحده در خاورمیانه تأکید کرد.

هوکشتاین در مجموع، ضمن تأکید بر تفاوت احتمالی رویکرد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در قبال کردها، مسئولیت تعیین سیاست آمریکا را متوجه رئیس‌جمهور دانست و از ورود به تقابل مستقیم با سیاست‌های تام باراک خودداری کرد. توصیه او به احزاب اقلیم کردستان نیز بر این نکته متمرکز بود که همگرایی داخلی و مذاکره با بغداد از موضعی مشترک، شرط افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی اقلیم در برابر دولت مرکزی و دیگر بازیگران منطقه‌ای است.