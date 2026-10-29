تلاش شرکت نروژی برای صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق سوریه

سرویس جهان- شرکت نروژی دی‌ان‌او، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در اقلیم کردستان عراق، از بررسی امکان صادرات نفت این منطقه از مسیر سوریه به دریای مدیترانه خبر داد. این اقدام با هدف دسترسی به بازارهای بین‌المللی و فروش نفت با قیمتی بالاتر از نرخ‌های بازار محلی دنبال می‌شود.

به گزارش کردپرس، شرکت نروژی دی‌ان‌او، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در اقلیم کردستان عراق، اعلام کرد امکان صادرات نفت این منطقه از طریق سوریه به دریای مدیترانه را بررسی می‌کند؛ مسیری که می‌تواند به فروش نفت اقلیم کردستان با قیمتی بالاتر از نرخ‌های بازار محلی کمک کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بیژن مصور رحمانی، رئیس اجرایی شرکت دی‌ان‌او، روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر اعلام کرد که با توجه به فراهم شدن امکان انتقال نفت به دریای مدیترانه از مسیر سوریه، این شرکت در حال بررسی گزینه‌های موجود برای استفاده از این مسیر است. این مسیر در سال‌های گذشته به دلیل جنگ داخلی سوریه عملاً از دسترس خارج شده بود.

شرکت دی‌ان‌او در حال حاضر نفت تولیدی از میدان‌های تاوکه و پیشخابور را در بازار محلی اقلیم کردستان به فروش می‌رساند. میانگین قیمت فروش این نفت در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی به ۳۸.۵ دلار برای هر بشکه رسید که در مقایسه با ۳۱.۲ دلار در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ با این حال، این قیمت همچنان پایین‌تر از شاخص‌های بین‌المللی نفت قرار دارد.

بیژن مصور رحمانی گفت شرکت دی‌ان‌او تلاش می‌کند نفت تولیدی خود را بار دیگر به بازارهای بین‌المللی عرضه کند یا به شیوه‌ای قیمت فروش آن را به شاخص‌های جهانی نفت پیوند دهد.

این شرکت همچنین اعلام کرد قصد دارد فعالیت‌های حفاری را برای افزایش تولید در میدان‌های تاوکه و پیشخابور گسترش دهد. مجموع تولید ناخالص نفت این دو میدان در سه‌ماهه سوم سال جاری به ۷۷ هزار و ۶۲۱ بشکه در روز رسید.

رئیس اجرایی شرکت دی‌ان‌او با اشاره به تغییر مسیرهای انتقال نفت در منطقه گفت بخشی از نفت جنوب عراق اکنون با استفاده از کامیون به خطوط لوله ترکیه و همچنین به سوریه منتقل می‌شود تا از آنجا صادر شود. او افزود که این تحولات، بررسی مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت تولیدی شرکت را ضروری کرده است.

در همین ارتباط، ایالات متحده در ژوئیه ۲۰۲۶ از طرحی برای احیای خط لوله انتقال نفت از شمال عراق به سواحل مدیترانه سوریه حمایت کرد. با این حال، منابع آگاه به رویترز گفته‌اند اجرای این پروژه به سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری نیاز دارد و ممکن است راه‌اندازی آن چند سال طول بکشد.

بررسی مسیر سوریه در شرایطی انجام می‌شود که تولیدکنندگان نفت اقلیم کردستان برای دسترسی دوباره به بازارهای بین‌المللی و دستیابی به قیمت‌های بالاتر با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. استفاده از مسیرهای جایگزین انتقال نفت می‌تواند گزینه‌های صادراتی این منطقه را گسترش دهد، هرچند تحقق این هدف به زیرساخت‌های انتقال، شرایط سیاسی و امنیتی و امکان‌پذیری اقتصادی مسیرهای مورد نظر بستگی دارد.