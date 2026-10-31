مرگ جوان ۱۹ ساله در ارومیه/کشف ابعاد تازه پرونده

سرویس آذربایجان غربی-رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان آذربایجان غربی از دستگیری دو نفر متهم در پرونده مرگ جوان ۱۹ ساله ارومیه‌ ای خبر داد و گفت: بررسی‌ های تخصصی پلیس آگاهی برای روشن‌ شدن ابعاد این حادثه انجام شده است.

به گزارش کردپرس، سرهنگ "صادق شکری" اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه در ارومیه، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و با انجام اقدامات تخصصی، ٢ متهم مرتبط با پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

او افزود: متهمان در اظهارات اولیه خود مدعی شدند که شبانه، جوان مذکور را سوار خودرو کرده بودند که وی ناگهان از خودرو پیاده شده و هنگام فرار به داخل دره سقوط کرده و جان باخته است.

سرهنگ شکری ادامه داد: آنان همچنین اقرار کردند که پس از حادثه از محل متواری شده‌ اند.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان تأکید کرد: اظهارات متهمان در چارچوب تحقیقات پرونده بررسی می‌ شود و تعیین دقیق علت و چگونگی وقوع حادثه بر عهده مراجع قضایی و کارشناسی است.