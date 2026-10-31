به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: در این بازه زمانی، ۱۵ حادثه رانندگی شامل برخورد خودروها، تصادف زنجیره‌ای، انحراف از جاده و واژگونی وسایل نقلیه گزارش شد که در مجموع ۶۱ مصدوم بر جای گذاشت.



او افزود: از مهم‌ترین حوادث این دو روز می‌توان به تصادف زنجیره‌ای بیش از ۱۰ خودرو در محور ارومیه ـ سلماس با ۲۰ مصدوم و برخورد سمند و تیبا در همین محور با ۴ مصدوم اشاره کرد. این دو حادثه در فاصله کمتر از دو ساعت رخ دادند و در مجموع ۲۴ مصدوم بر جای گذاشتند.



محبوبی ادامه داد: همچنین برخورد پراید و سمند در محور بوکان ـ مهاباد با ۷ مصدوم، برخورد پژو پارس و وانت مزدا در محور ارومیه ـ سلماس با ۵ مصدوم و انحراف پراید در محور شاهین‌دژ ـ میاندوآب با ۵ مصدوم از دیگر حوادث گزارش‌شده در این مدت بود.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در سایر حوادث نیز نجاتگران هلال‌احمر به مصدومان سوانح رانندگی در محورهای ماکو ـ بازرگان، ماکو ـ شوط، شوط ـ چایپاره، بوکان ـ مهاباد و نقده ـ پیرانشهر امدادرسانی کردند.



او بیان کرد: در کنار عملیات‌های جاده‌ای، نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد هلال‌احمر شهرستان شاهین‌دژ نیز با اقدام به‌موقع، به یک کودک سه‌ساله که با علائم تشنج به پایگاه منتقل شده بود، امدادرسانی کردند. پس از ارزیابی اولیه، انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت عمومی کودک، وی برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.



محبوبی در پایان تصریح کرد: نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در این حوادث با اعزام به‌موقع به محل، انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی، در روند امدادرسانی به حادثه‌دیدگان نقش‌آفرینی کردند.





