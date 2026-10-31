کردپرس
عاملان ایجاد رعب و وحشت در بیمارستان مهاباد دستگیر شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۱:۱۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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عاملان ایجاد رعب و وحشت در بیمارستان مهاباد دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد از دستگیری ۳ نفر اصلی از ۶ عامل مخل نظم و امنیت عمومی در این شهر خبر داد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ کارآگاه امیررضا رسولیان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی ۶ نفر در سطح شهر از جمله درگیری در منطقه فرهنگیان که در ادامه منجر به تیراندازی در محوطه بیمارستان و ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان و کادر درمان شده بود، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مهاباد افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای متهمان را شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه و ضربتی، ۳ عامل اصلی این درگیری‌ها را دستگیر کردند.

سرهنگ رسولیان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شده و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند، تأکید کرد: پلیس و دستگاه قضائی با افرادی که به هر نحوی بخواهند آسایش، امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند، برخورد قاطع، بدون اغماض و قانونی خواهند داشت.




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