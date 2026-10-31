کردپرس
۵۶ هکتار از اراضی ملی کردستان در هفته نخست آبان رفع تصرف شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۱:۱۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۵۶ هکتار از اراضی ملی کردستان در هفته نخست آبان رفع تصرف شد

سرویس کردستان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: ۵۶ هکتار از اراضی ملی استان به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد تومان در هفته نخست آبان ماه امسال، در قالب ۷۲ فقره عملیات قانونی رفع تصرف و خلع ید، به بیت المال بازگردانده شد.

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: صیانت از انفال و مقابله با تجاوز و تصرف غیرقانونی اراضی ملی از اولویت های اصلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است و این مهم با پیگیری های حقوقی، قضایی و اجرای احکام صادرشده دنبال می شود.

وی با اشاره به عملکرد هفت ماهه این اداره کل افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی شامل جنگل ها و مراتع، در جریان رسیدگی به ۴۹۴ فقره پرونده از تصرف متخلفان خارج شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ارزش اقتصادی این اراضی را حدود ۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: عملیات رفع تصرف در این مدت در ۱۰ شهرستان استان انجام شده است.

شریفی پور ادامه داد: در شهرستان های کامیاران، بانه، مریوان و سروآباد نیز با رسیدگی به ۵۵ فقره پرونده قضایی، ۳۵.۵ هکتار از عرصه های جنگلی آزادسازی شده است.

وی سنندج را پیشتاز رفع تصرف اراضی ملی در استان دانست و افزود: در این شهرستان با اجرای ۱۱۴ مورد عملیات رفع تصرف، ۱۳۳ هکتار از اراضی ملی به عرصه های عمومی بازگردانده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان همچنین از آزادسازی داوطلبانه بیش از ۹ هکتار از اراضی ملی در روستای برده ره ش شهرستان دیواندره خبر داد و گفت: ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی تصرف شده در ۱۱ قطعه، با مشارکت و همکاری ۹ نفر از متصرفان پیشین آزادسازی شد.

شریفی پور بیان کرد: این اقدام در نتیجه تعامل کارشناسان منابع طبیعی با مردم محلی و تقویت اعتماد متقابل صورت گرفت و نمونه ای از نقش مشارکت اجتماعی در حفاظت از سرمایه های طبیعی است.

وی اظهار کرد: پس از آزادسازی این اراضی، کارشناسان بلوک حفاظتی چهل چشمه دیواندره با همکاری افراد مشارکت کننده، عملیات بذرکاری گونه های مرتعی کما، جاشیر و اسپرس را برای تقویت پوشش گیاهی و احیای مراتع اجرا کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان تأکید کرد: حفاظت پایدار از جنگل ها، مراتع و سایر عرصه های ملی، علاوه بر برخورد قانونی با متخلفان، نیازمند نظارت مستمر و همراهی جوامع محلی است.

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