به گزارش کردپرس، رکسان محمد، سخنگوی یگان‌های مدافع زنان، در گفت‌وگو با نیوریجن گفت که این نیرو باید در چارچوب توافق ادغام، به‌عنوان یک نیروی ویژه در وزارت کشور سوریه فعالیت کند و در عین حال ساختار فرماندهی و هویت مستقل خود را به‌عنوان نیرویی متشکل از زنان حفظ کند.

رکسان محمد با اشاره به ادامه گفت‌وگوها با وزارت کشور سوریه اظهار کرد: مذاکرات و رایزنی‌های ما با این وزارتخانه همچنان ادامه دارد و یگان‌های مدافع زنان باید در چارچوب روند ادغام، جایگاه شایسته خود را به‌عنوان یک نیروی ویژه در وزارت کشور به دست آورند و ساختار فرماندهی و استقلال تشکیلاتی خود را حفظ کنند.

به گفته رکسان محمد، یگان‌های مدافع زنان تاکنون هیچ مسئولیت رسمی در ساختار امنیتی دولت سوریه برعهده نگرفته‌اند و مذاکرات درباره چگونگی پیوستن این نیرو به نهادهای امنیتی همچنان در جریان است.

این روند در حالی دنبال می‌شود که نیروهای دموکراتیک سوریه در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه با دولت دمشق، در ۲۵ اوت منحل شدند و بخشی از ساختار نظامی آنها در وزارت دفاع سوریه ادغام شد. با این حال، وضعیت یگان‌های مدافع زنان متفاوت است و مذاکرات این نیرو با وزارت کشور انجام می‌شود؛ زیرا به گفته سخنگوی این نیرو، زنان در ساختار وزارت دفاع سوریه حضور ندارند.

رکسان محمد با تأکید بر نقش یگان‌های مدافع زنان در تحولات سوریه گفت این نیرو طی سال‌های گذشته در حوزه‌های سازماندهی، دفاع، امنیت، ثبات اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی تجربه و توانمندی قابل توجهی به دست آورده است. او افزود سابقه مبارزات این نیرو می‌تواند در ساخت سوریه جدید نقش مهمی ایفا کند؛ زیرا یگان‌های مدافع زنان طی سال‌های گذشته از زنان، حقوق آنان و حقوق دیگر اقشار جامعه دفاع کرده‌اند.

سخنگوی یگان‌های مدافع زنان همچنین تأکید کرد که تضمین جایگاه زنان و حقوق آنان در تمام نهادهای سوریه باید یکی از اصول اساسی روند بازسازی و شکل‌گیری ساختار سیاسی و امنیتی جدید این کشور باشد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که سیاست‌های دولت دمشق در قبال مشارکت زنان با انتقادهایی روبه‌رو شده است. دیده‌بان حقوق بشر در ۱۶ اکتبر از مقررات جدید سوریه برای محروم کردن زنان از حضور در دو دانشگاه تازه‌تأسیس در حوزه‌های دفاعی و امنیتی انتقاد کرد.

رکسان محمد در واکنش به این محدودیت‌ها گفت زنان باید جایگاه واقعی خود را در نهادهای دولتی و ساختارهای تصمیم‌گیری به دست آورند و حضور آنان در قانون اساسی سوریه به رسمیت شناخته شود. به گفته او، مبارزه طولانی‌مدت زنان و نقش یگان‌های مدافع زنان در مقابله با حکومت پیشین سوریه و گروه داعش، دستاوردهایی ایجاد کرده که نباید در ساختار جدید این کشور نادیده گرفته شود.

او مشارکت زنان در حوزه‌های امنیتی و نظامی را یکی از الزامات بازسازی سوریه دانست و افزود ادغام مناسب یگان‌های مدافع زنان در ساختارهای امنیتی و نظامی جدید می‌تواند به شکل‌گیری چهره‌ای متفاوت از سوریه کمک کند و مانع نقض حقوق زنان و دیگر اقوام و گروه‌های این کشور شود.

بخش دیگری از اظهارات رکسان محمد به ادامه تنش‌ها در استان حسکه و حملات اخیر به آوارگان کرد اختصاص داشت. در ۲۶ اکتبر، گروهی از آوارگان کرد اهل شهر گری‌سپی یا تل‌ابیض هنگام ورود به شهر حسکه و تلاش برای بازگشت به محل سکونت خود مورد حمله قرار گرفتند. هم‌زمان، ساکنان عرب محله‌های غویِران و نشوه در شهر حسکه نیز در تجمع‌های روزهای جمعه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه اعتراض کرده و به نمادهای کردی حمله کرده‌اند.

سخنگوی یگان‌های مدافع زنان این حوادث و حمله به آوارگان را اقدامی نژادپرستانه توصیف کرد و گفت هدف از این اقدامات، گسترش ناامنی، ایجاد فضای ترس و تضعیف روند ادغام یا جلوگیری از اجرای آن است.

رکسین محمد این حملات را به گروه داعش نسبت داد و گفت: «این حملات، حملات داعش هستند؛ اقداماتی شرم‌آور و توهین‌آمیز علیه آوارگانی که پس از سال‌ها دوری قصد بازگشت به خانه‌های خود را داشتند.»

به گفته او، مسئولان این حوادث باید شناسایی و پاسخگو شوند و دولت سوریه باید تحقیقات جدی درباره آنها انجام دهد. رکسان محمد تأکید کرد که صرف اعلام آغاز تحقیقات یا وعده برخورد با عاملان کافی نیست و باید افرادی که به آوارگان حمله کرده و امنیت داخلی را به خطر انداخته‌اند، عملاً مجازات شوند.

پس از حوادث ۲۶ اکتبر، روند بازگشت آوارگان به سری‌کانی یا رأس‌العین نیز تا زمان تضمین امنیت آنان به‌طور نامحدود متوقف شد. این نخستین بار نیست که آوارگان کرد هنگام تلاش برای بازگشت به مناطق محل سکونت خود هدف حمله قرار می‌گیرند؛ در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ نیز گروهی از آوارگان کرد که قصد بازگشت به سری‌کانی را داشتند، محاصره و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.

رکسان محمد با اشاره به سابقه همزیستی ساکنان این مناطق و فداکاری‌های آنان در سال‌های گذشته گفت عاملان چنین حملاتی هیچ احترامی برای این پیشینه و جان‌فشانی‌ها قائل نیستند. او از دولت سوریه خواست برای جلوگیری از تکرار این حوادث، تحقیقات فوری و مستقلی انجام دهد.

سخنگوی یگان‌های مدافع زنان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تخریب و بی‌حرمتی به آرامگاه نیروهای کشته‌شده در درگیری‌های سوریه پرداخت و خواستار بازسازی و حفاظت قانونی از آرامگاه‌های نیروهای کرد در مناطق مختلف شد.

در پی درگیری‌های پیشین میان نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای دولت انتقالی سوریه، نیروهای وابسته به دولت دمشق در ۱۰ ژانویه و پس از پنج روز نبرد سنگین، محله‌های کردنشین حلب از جمله شیخ مقصود را از کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه خارج کردند. اخیراً نیز گزارش‌هایی درباره تخریب آرامگاه نیروهای کشته‌شده کرد در محله شیخ مقصود منتشر شده است.

رکسان محمد در ۱۶ اکتبر تخریب آرامگاه فرمانده کشته‌شده‌ای به نام شروان در گورستان شهدا در محله شیخ مقصود و همچنین تخریب پیشین آرامگاه‌های شهدا در عفرین را محکوم کرده بود. او خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک و تخصصی برای بازسازی و نگهداری از این آرامگاه‌ها شده است.

به گفته رکسان محمد، تصاویر منتشرشده و گزارش‌های تهیه‌شده درباره آنچه در شیخ مقصود رخ داده است، جای تردیدی درباره وقوع این حوادث باقی نمی‌گذارد. او تأکید کرد که مقابله با چنین اقداماتی مستلزم آن است که دولت سوریه نیروهای کشته‌شده یگان‌های مدافع زنان، یگان‌های مدافع خلق و نیروهای دموکراتیک سوریه را به‌عنوان شهدای سوریه به رسمیت بشناسد و این موضوع را در قانون اساسی کشور ثبت کند.

در ماه‌های گذشته، آرامگاه نیروهای کشته‌شده نیروهای دموکراتیک سوریه در مناطق دیگری از جمله شدادی، رقه و طبقه نیز هدف تخریب و بی‌حرمتی گروه‌های مسلح قرار گرفته است. پیش از این نیز پس از کنترل عفرین به دست ارتش ترکیه و گروه‌های مسلح مورد حمایت آنکارا در مارس ۲۰۱۸، گزارش‌هایی از تخریب آرامگاه‌ها و یادمان‌های نیروهای کرد منتشر شده بود.