به گزارش کردپرس، مهابَاد تِزیانی، نماینده شورای میهنی کُردهای سوریه (ENKS) در دمشق، با اشاره به نگرانی‌ها درباره پیامدهای ماده ۱۴ اعلامیه قانون اساسی جدید سوریه برای فعالیت احزاب کُردی، تأکید کرد که این ماده هنوز در مرحله بحث و مذاکره قرار دارد و هیچ حزب کُردی به‌طور رسمی ممنوع نشده است.

به نوشته شبکه روداو، ماده ۱۴ اعلامیه قانون اساسی جدید سوریه که از سوی ریاست‌جمهوری این کشور صادر شده، تشکیل احزاب بر اساس مبانی ملی، مذهبی و فرقه‌ای را ممنوع می‌کند. تصویب این ماده نگرانی‌هایی را درباره وضعیت بیش از ۶۰ تا ۷۰ حزب و جریان سیاسی کُرد در سوریه ایجاد کرده است.

تزیانی در این باره گفت: «این قانون هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و هیچ حزب کُردی به‌صورت رسمی ممنوع نشده است. شرایط مطرح‌شده بیشتر به تشکیل احزاب جدید مربوط می‌شود.»

وی با اشاره به پیشینه تاریخی جنبش سیاسی کُردها در سوریه افزود که این جنبش از سال ۱۹۵۷ شکل گرفته و از تاریخ و ریشه‌های عمیق ملی برخوردار است؛ ازاین‌رو، تحمیل چنین شرایطی بر احزاب کُردی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود.

نماینده ENKS در دمشق درباره احتمال تغییر نام و برنامه احزاب کُردی برای دریافت مجوز رسمی نیز اظهار داشت که از نظر شخصی، کُردها به‌هیچ‌وجه از حقوق ملی خود چشم‌پوشی نخواهند کرد؛ بااین‌حال، در صورت اجرایی شدن ماده ۱۴، کنگره‌ها و رهبری احزاب باید با اتخاذ تصمیمی جمعی و مشترک، موضع خود را مشخص کنند.

ادامه رایزنی‌های ENKS با مقامات دمشق

تزیانی همچنین از تداوم ارتباطات و دیدارهای این شورا با مقامات دولت سوریه در دمشق خبر داد و گفت که نمایندگان ENKS تاکنون با وزارت امور خارجه، مسئولان سیاسی و ریاست‌جمهوری سوریه دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مطالبات کُردها در چارچوب قانون اساسی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: «در عرصه سیاسی، حقوق به کسی اعطا نمی‌شود، بلکه باید با مشارکت فعال برای دستیابی به آن تلاش کرد. کُردهای سوریه دارای تاریخ، حقوق و مسئله‌ای برحق هستند.»

نماینده ENKS همچنین به دیدارهای خود با احزاب و دیگر جریان‌های مخالف و نیروهای سیاسی سوریه اشاره کرد و گفت که طرف‌های مختلف بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که بدون مشارکت کُردها، دستیابی به راه‌حلی برای آینده سوریه امکان‌پذیر نیست.

تزیانی در پایان با اشاره به حساسیت مرحله کنونی تحولات سوریه، بر ضرورت تقویت حضور و فعالیت سیاسی کُردها در دمشق تأکید کرد و گفت که جریان‌های سیاسی کُرد باید با تمام توان در پایتخت حضور داشته باشند، متحدان خود را افزایش دهند و از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو، جامعه سوریه را متقاعد کنند که به‌رسمیت شناختن حقوق کُردها در راستای منافع همه مردم این کشور است.