الهام احمد:

سرویس سوریه - الهام احمد با اشاره به ادامه مشکلات آوارگان بازگشته به عفرین، اعلام کرد که نیروهای مسلح خارجی با تصرف خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی کُردها، مانع بازگشت امن ساکنان به مناطق خود می‌شوند.

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» از مقامات مدیریت خودگردان در مصاحبه‌ای با انتقاد از ادامه تصرف املاک شهروندان کُرد در عفرین، اعلام کرد که نیروهای مسلح خارجی مستقر در این منطقه با تصرف خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و درختان زیتون متعلق به ساکنان، روند بازگشت آوارگان را با مشکل مواجه کرده‌اند. وی از وزارت دفاع و نهادهای امنیتی دولت موقت سوریه خواست برای پایان دادن به این اقدامات و بازگرداندن املاک به صاحبان اصلی آنها مداخله کنند.

الهام احمد در گفت‌وگو با آژانس خبری هاوار تأکید کرد که بازگشت ساکنان عفرین به مناطق اصلی خود، دستاوردی مهم و از نتایج توافق ادغام با دولت موقت سوریه است، اما حضور نیروهای مسلح خارجی و اقدامات آنها همچنان مانع تحقق بازگشت امن آوارگان می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ساکنان بازگشته به عفرین گفت که در این منطقه و مناطق اطراف آن، املاک و زمین‌های کشاورزی شهروندان مورد تعرض قرار می‌گیرد و در برخی موارد، درختان زیتون آنها نیز تصرف می‌شود. به گفته احمد، این افراد با تحمیل تصمیم‌های غیرقانونی و ایجاد مزاحمت برای ساکنان، شرایط بازگشت آنها را دشوار کرده‌اند.

این مقام کُرد افزود که بخشی از آوارگانی که به عفرین بازگشته‌اند، حتی پس از رسیدن به منطقه، به دلیل تصرف خانه‌هایشان ناچارند در خانه‌های اجاره‌ای زندگی کنند. وی این اقدامات را مغایر با قوانین دانست و تأکید کرد که تصرف املاک شهروندان قابل قبول نیست.

احمد مسئولیت حفاظت از غیرنظامیان، حل مشکلات امنیتی و جلوگیری از ادامه این اقدامات را بر عهده وزارت دفاع و نهادهای امنیتی سوریه دانست و خواستار رسیدگی به شکایت‌های ساکنان و بازگرداندن املاک تصرف‌شده به صاحبان اصلی آنها شد.

وی همچنین تأکید کرد که حل مسئله املاک و پایان دادن به تعرض به حقوق ساکنان، برای برقراری آرامش و ثبات اجتماعی در منطقه ضروری است.

تداوم مشکلات بازگشت آوارگان و تصرف املاک در عفرین

در همین زمینه، «ابراهیم شیخو» سخنگوی سازمان حقوق بشر عفرین، روز ۱۷ نوامبر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که خانواده‌های بازگشته به عفرین و سره‌کانی با مشکلات متعددی برای پس گرفتن خانه‌ها و املاک خود مواجه هستند.

به گفته شیخو، از برخی خانواده‌ها برای تحویل گرفتن املاکشان مبالغی بین ۲ هزار تا ۱۰ هزار دلار درخواست شده است. وی همچنین اعلام کرده بود که حدود ۲ هزار خانه در عفرین همچنان به صاحبان اصلی آنها تحویل داده نشده است.

حمله به آوارگان بازگشته به گری‌سپی

در رویدادی دیگر، روز ۲۶ نوامبر گروهی حدوداً ۱۰۰ نفره از آوارگان در پی دعوت مقامات سوریه برای ثبت درخواست بازگشت، به ساختمان اداره کل در گری‌سپی مراجعه کردند؛ اما این گروه هدف حمله قرار گرفتند.

در جریان این حمله، وسایل و لوازم همراه آوارگان به سرقت رفت و خودروهای آنها به آتش کشیده شد. پس از این حادثه، نیروهای امنیت داخلی کوبانی این افراد را به شهر کوبانی منتقل کردند.

مجموع این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که با وجود وعده‌های پیشین دولت سوریه درباره حفاظت از حقوق مالکیت آوارگان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها، گزارش‌های منتشرشده از عفرین و سره‌کانی همچنان از مشکلات مربوط به تصرف املاک و موانع بازگشت ساکنان حکایت دارد. الهام احمد نیز تأکید کرده است که بازگشت آوارگان بدون تضمین حقوق مالکیت و پایان دادن به تصرف املاک، با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.