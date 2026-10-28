سرویس سوریه - ساکنان عفرین پس از نزدیک به ۹ سال آوارگی به باغ‌های زیتون خود بازگشته‌اند و با وجود تخریب، سرقت و قطع سازمان‌یافته درختان، برداشت محصول و رسیدگی به زمین‌های کشاورزی خود را از سر گرفته‌اند.

به گزارش کردپرس، کشاورزان عفرین در شمال سوریه پس از حدود ۹ سال دوری از زمین‌های خود، بار دیگر به باغ‌های زیتون بازگشته و فعالیت‌های کشاورزی و برداشت محصول را آغاز کردند. این بازگشت در شرایطی صورت می‌گیرد که باغ‌های زیتون این منطقه طی سال‌های گذشته با تخریب، سرقت محصول و قطع درختان مواجه شده‌اند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، منطقه عفرین به دلیل گستردگی باغ‌های زیتون و قدمت درختان آن شناخته می‌شود. شمار درختان زیتون در این منطقه حدود ۱۸ میلیون اصله برآورد می‌شود که بیشتر آن‌ها از گونه‌های روغنی هستند و بخشی از درختان نیز قدمتی نزدیک به یک قرن دارند.

کشاورزان پس از برداشت زیتون، محصول خود را به کارخانه‌های روغن‌کشی منتقل می‌کنند. در این مراکز، زیتون‌ها ابتدا در مخازن بزرگ قرار می‌گیرند و سپس شسته و پاک‌سازی می‌شوند. در مرحله بعد، محصول وارد دستگاه‌های روغن‌کشی می‌شود تا روغن آن استخراج و برای عرضه به بازار آماده شود.

زیتون سبز و زیتون سیاه، که در منطقه با نام زیتون رسیده نیز شناخته می‌شود، از مواد غذایی اصلی در عفرین به شمار می‌روند. خانواده‌های این منطقه همچنین بخشی از محصول برداشت‌شده را برای مصرف خانگی آماده می‌کنند. در این روش، زیتون‌ها ابتدا شکسته و سپس در آب‌نمک نگهداری می‌شوند تا برای مصرف آماده شوند.

با وجود خسارت‌های واردشده به باغ‌ها در سال‌های گذشته، بازگشت ساکنان عفرین زمینه ازسرگیری فعالیت‌های کشاورزی و رسیدگی دوباره به زمین‌های زیتون را فراهم کرده است. کشاورزان اکنون تلاش می‌کنند برداشت محصول را ادامه دهند و باغ‌هایی را که در دوران آوارگی آسیب دیده‌اند، احیا کنند.