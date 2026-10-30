محمد سمعان آغا، استاندار کرکوک، اعلام کرد تا زمانی که شورای استان نامزدی از میان ترکمن‌ها را برای تصدی استانداری انتخاب نکند، از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد.

به گزارش کردپرس، محمد سمعان آغا، وزیر دولت و استاندار کرکوک، بر پایبندی خود به توافق سیاسی درباره تقسیم پست استانداری کرکوک میان بخشهای جمعیتی این استان تأکید کرد و گفت تا زمانی که شورای استان کرکوک نامزدی از میان ترکمن‌ها را برای استانداری انتخاب نکند، از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد.

محمد سمعان آغا در اظهاراتی مطبوعاتی گفت توافق سیاسی درباره این موضوع روشن است و سهم هر یک از بخشهای جمعیتی و مدت زمان تصدی پست استانداری نیز مشخص شده است. بر اساس این توافق، پست استانداری کرکوک تا پایان دوره تعیین‌شده در سهم ترکمن باقی می‌ماند.

او افزود هر زمان شورای استان کرکوک تشکیل جلسه دهد و نامزدی از میان ترکمن‌ها را برای تصدی استانداری انتخاب کند، استعفای خود را ارائه خواهد کرد. استاندار کرکوک همچنین گفت طرف‌های سیاسی نمی‌خواهند مدت تعیین‌شده در توافق سپری شود و پایبندی به زمان‌بندی توافق، اساس اجرای آن است.