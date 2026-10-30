به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد، با اشاره به برخورداری استان از توانمندی‌های گسترده، افزود: آذربایجان‌غربی با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر، در گذشته نتوانسته بود جایگاه اقتصادی متناسب با قابلیت‌های خود به دست آورد و ازاین‌رو شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار گرفت.



او همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری، تسریع در صدور مجوزها، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و تقویت تأمین مالی بانکی را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زنجیره ارزش در بخش‌های کشاورزی و معدن می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود.



استاندار آذربایجان‌غربی به پروژه‌های نیمه‌تمام استان و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار نیز اشاره کرده و افزود: در این مدت پروژه‌هایی چون ورزشگاه شهید باکری و بارگاه شمس تبریزی پس از سال‌ها توقف به اتمام رسید.



رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست، اضافه کرد: سرمایه‌گذاری منافاتی با احیای دریاچه ارومیه ندارد و باید با برنامه‌ریزی اصولی، الزامات زیست‌محیطی نیز مورد توجه قرار گیرد.



او در پایان، توسعه گردشگری با محوریت روستای حسنلو و غار سهولان، بهبود راه‌ها، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و گسترش تجارت را از برنامه‌های مهم استان عنوان کرده و افزود: تبدیل ظرفیت‌های موجود به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های توسعه در دستورکار است.





