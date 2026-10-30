کردپرس
استاندار: سرمایه‌گذاری منافاتی با احیای دریاچه ارومیه ندارد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ ۱۹:۳۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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استاندار: سرمایه‌گذاری منافاتی با احیای دریاچه ارومیه ندارد

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و لجستیکی استان برای شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد، با اشاره به برخورداری استان از توانمندی‌های گسترده، افزود: آذربایجان‌غربی با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر، در گذشته نتوانسته بود جایگاه اقتصادی متناسب با قابلیت‌های خود به دست آورد و ازاین‌رو شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار گرفت.

او همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری، تسریع در صدور مجوزها، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و تقویت تأمین مالی بانکی را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زنجیره ارزش در بخش‌های کشاورزی و معدن می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به پروژه‌های نیمه‌تمام استان و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار نیز اشاره کرده و افزود: در این مدت پروژه‌هایی چون ورزشگاه شهید باکری و بارگاه شمس تبریزی پس از سال‌ها توقف به اتمام رسید.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست، اضافه کرد: سرمایه‌گذاری منافاتی با احیای دریاچه ارومیه ندارد و باید با برنامه‌ریزی اصولی، الزامات زیست‌محیطی نیز مورد توجه قرار گیرد.

او در پایان، توسعه گردشگری با محوریت روستای حسنلو و غار سهولان، بهبود راه‌ها، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و گسترش تجارت را از برنامه‌های مهم استان عنوان کرده و افزود: تبدیل ظرفیت‌های موجود به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های توسعه در دستورکار است.


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