حملات هوایی اردن در جنوب سوریه؛ هفت غیرنظامی از جمله یک شهروند کُرد کشته شدند

سرویس سوریه - حملات هوایی اردن به استان‌های درعا و سویداء در جنوب سوریه دست‌کم هفت غیرنظامی، از جمله سه کودک و یک زن، را به کام مرگ کشاند؛ حملاتی که به‌دنبال آن، اختلاف دمشق و اَمان بر سر هماهنگی نظامی و نقض حاکمیت سوریه بالا گرفت. در میان قربانیان، یک شهروند کُرد به نام ریاض الرجا الاکراد نیز معرفی شده است.

به گزارش کردپرس، حملات هوایی ارتش اردن به مناطقی در استان‌های درعا و سویداء در جنوب سوریه، به کشته‌شدن دست‌کم هفت غیرنظامی، از جمله سه کودک و یک زن، انجامید. در میان قربانیان، یک شهروند کُرد به نام ریاض الرجا الاکراد نیز معرفی شده است.

حملات هوایی اردن به جنوب سوریه در ۲۶ اکتبر و در واکنش به حمله مسلحانه به مراسم تشییع جنازه در یک کلیسای ارتدوکس یونانی در استان کرک اردن انجام شد. مقام‌های اردنی اعلام کردند که مواضع گروه‌های مسلح مرتبط با داعش را هدف قرار داده‌اند و بیش از ۲۰ عضو این گروه کشته شده‌اند؛ اما مقام‌های سوری از کشته‌شدن غیرنظامیان، نقض حاکمیت این کشور و نبود هماهنگی قبلی با اَمان خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حملات شامگاه دوشنبه ۲۶ اکتبر چندین نقطه در مناطق روستایی درعا و سویداء را هدف قرار داد. گزارش‌های دفاع مدنی سوریه و دیده‌بان حقوق بشر سوریه از کشته‌شدن هفت غیرنظامی و زخمی‌شدن سه نفر دیگر حکایت دارد؛ با این حال، شمار قربانیان اولیه اعلام شده و احتمال تغییر آن به‌دلیل ادامه بررسی‌ها و گزارش مفقودشدگان وجود دارد.

در استان درعا، منطقه لَجات و روستای الطف از جمله نقاط آسیب‌دیده بودند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، پنج عضو یک خانواده شامل سه کودک، یک زن و یک مرد در این منطقه جان باختند. همچنین یک مرد سالخورده در منطقه الشیاح در حومه درعا کشته شد. در استان سویداء نیز کشته‌شدن یک مرد در حملات گزارش شده است. حملات به چند ساختمان مسکونی نیز خسارت وارد کرد و نیروهای امدادی عملیات جست‌وجو، آواربرداری و انتقال پیکر قربانیان را انجام دادند.

در میان گزارش‌های مربوط به قربانیان، نام ریاض الرجا الاکراد به‌عنوان شهروند کُرد کشته‌شده در این حملات مطرح شده است. با این حال، در منابع بین‌المللی بررسی‌شده، اطلاعات مستقل و تفصیلی درباره هویت، محل دقیق کشته‌شدن و پیشینه او منتشر نشده است؛ ازاین‌رو، جزئیات مربوط به وی باید با احتیاط نقل شود.

توجیه اردن برای حمله به خاک سوریه

دولت اردن اعلام کرد که این حملات در واکنش به حمله مسلحانه ۲۳ اکتبر به کلیسای ارتدوکس یونانی در منطقه کرک انجام شده است. در جریان آن حمله، افراد مسلح هنگام برگزاری مراسم تشییع جنازه به حاضران تیراندازی کردند که دست‌کم ۹ کشته و بیش از ۳۰ زخمی بر جای گذاشت. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

نیروهای امنیتی اردن روز دوشنبه سه مظنون، شامل دو برادر و شوهرخواهر یا برادرزن آنان، را پس از درگیری مسلحانه بازداشت کردند. مقام‌های اردنی اعلام کردند که تحقیقات درباره ارتباط مهاجمان با شبکه‌های افراطی ادامه دارد و عملیات نظامی در جنوب سوریه با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی مرتبط با این حمله صورت گرفته است.

محمد المومنی، سخنگوی دولت اردن، اعلام کرد که ارزیابی‌های اولیه ارتش از کشته‌شدن بیش از ۲۰ عضو داعش در حملات حکایت دارد و یک انبار بزرگ تسلیحات نیز منهدم شده است. مقام‌های اردنی همچنین از کشته‌شدن غیرنظامیان ابراز تأسف کردند. با این حال، دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که در آمار ثبت‌شده این نهاد، کشته‌شدن اعضای داعش یا دیگر گروه‌های مسلح در این حملات تأیید نشده است. بنابراین، ادعای اردن درباره تلفات نیروهای داعش و گزارش‌های مربوط به قربانیان غیرنظامی باید به‌عنوان دو روایت جداگانه از این عملیات منعکس شوند.

واکنش دمشق و اختلاف بر سر هماهنگی نظامی

دولت موقت سوریه حملات اردن را نقض حاکمیت این کشور دانست و اعلام کرد که عملیات بدون هماهنگی یا اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده است. این موضع در تضاد با ادعای اولیه ارتش اردن قرار داشت که گفته بود حملات با هماهنگی دولت سوریه صورت گرفته است.

پس از حملات، گذرگاه مرزی نصیب، مهم‌ترین گذرگاه زمینی میان سوریه و اردن برای تردد مسافران و انتقال کالا، به‌طور موقت بسته شد. این اقدام رفت‌وآمد در مسیر اصلی تجاری دو کشور را متوقف کرد و به یکی از پیامدهای فوری عملیات تبدیل شد.

توافق تازه دمشق و اَمان برای بررسی حملات

در تازه‌ترین تحول تا ۲۸ اکتبر، سوریه و اردن توافق کردند کمیته‌ای امنیتی مشترک تشکیل دهند تا جزئیات حملات هوایی، پیامدهای آن و راه‌های تقویت هماهنگی اطلاعاتی و میدانی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی را بررسی کند.

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، در گفت‌وگو با اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، گفت که حملات بر پایه اطلاعات میدانی و با هدف خنثی‌کردن تهدیدهای تأییدشده علیه امنیت اردن انجام شده است. او همچنین از کشته‌شدن غیرنظامیان ابراز تأسف کرد و بر احترام کشورش به حاکمیت و ثبات سوریه تأکید گذاشت.

هم‌زمان، گذرگاه نصیب در روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر برای ازسرگیری تردد عادی مسافران و فعالیت‌های تجاری بازگشایی شد. تشکیل کمیته مشترک و بازگشایی گذرگاه نشان می‌دهد که دو طرف، با وجود اختلاف بر سر نحوه اجرای عملیات و هماهنگی قبلی، درصدد مدیریت تنش و جلوگیری از تشدید بحران هستند.

در مجموع، حملات هوایی اردن به جنوب سوریه، علاوه بر برجای‌گذاشتن تلفات غیرنظامی، اختلاف میان دمشق و اَمان بر سر حاکمیت، هماهنگی نظامی و شیوه مقابله با داعش را آشکار کرده است. کشته‌شدن شهروندان غیرنظامی، از جمله شهروند کُرد معرفی‌شده در گزارش‌های محلی، بُعد انسانی این رویداد را برجسته می‌کند؛ درحالی‌که تشکیل کمیته امنیتی مشترک نشان می‌دهد دو کشور تلاش دارند پیامدهای سیاسی و امنیتی آن را از مسیر هماهنگی دوجانبه پیگیری کنند.